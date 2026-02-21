Josep, conductor de autobús de 23 años: "Puedes ganar 3.000 euros al mes haciendo bastante horas"

Un joven de 23 años ha asegurado en un podcast de TikTok que como conductor de autobús "se pueden llegar a ganar sin problema más de 3.000 euros al mes haciendo bastantes horas". La publicación, que se llama Rutas de Éxito ha recibo un aluvión de visitas tras publicarse esta afirmación.

"Cuando he empezado a ganar dinero ha sido en el transporte", revela Josep. Su primer empleo en el sector fue gracias a una familia procedente de Ecuador, quienes le formaron en el ámbito de la mercancía y el reparto. Algo que le parece mucho más complicado y estresante que los desplazamientos de autocar que realiza en la actualidad, afirma ahora.

Siguiendo con el aspecto económico el conductor destapa que cuando circulaba con el camión su sueldo era de 1.800 euros, haciendo unas 10 horas de lunes a viernes. "Me descuadraba que yo quería hacer horas y no se me daban", confiesa. Trabajaba entonces para una subcontrata y tuvo que cambiar de empresa debido a que, en la que estaba, cerró.

En la actualidad, como chófer de autobús revela que su sueldo mínimo son 1.500 euros con las horas exigidas por el convenio, mientras que el sueldo máximo realizando muchas horas "puedes llegar tranquilamente a 3.000 euros". Además, ahora está estudiando para poder optar a ser profesor de autoescuela.

En el transporte escolar cada día hace una ruta diferente: "Lo que más me gusta es el contacto con la gente", dice. Mientras que en peor lugar pone a los conflictos, o que los propios pasajeros no valoren el trabajo del conductor.

Josep siente que no está normalizado que una persona joven trabaje en este sector ya que la mayoría de sus amigos se encuentran haciendo estudios superiores. Piensan que es muy duro y con jornadas muy altas", asegura. Él suele hacer unas 12 horas e incluso puede llegar a tener disponibilidad completa, aunque en la actualidad le compensa en cuanto al aspecto económico.

Por lo que la mayoría de sus conocidos con la misma edad, todavía no han entrado en el mercado laboral: "He visto casos en los que han salido de la carrera y no sabían qué hacer", asevera, mientras que él comenzó en el mercado laboral a los 21 años. "No le envidio nada a la gente que tenga carrera o se la esté sacando", afirma.