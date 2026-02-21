Las últimas palabras de Eric Dane en una entrevista que grabó antes de morir: un mensaje para su esposa y otro para sus hijas 

Hay palabras que quedan aparcadas en los márgenes del tiempo. El desaparecido Eric Dane, que falleció este viernes a los 53 años a causa de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quiso dedicar una última entrevista meses antes de su fallecimiento. Todo ello con una única condición: que se hiciera pública después de su muerte. Y así ha sido.

Pocas horas después de que su familia anunciase el fallecimiento, Netflix hizo público Famous Last Words: Eric Dane (Las últimas palabras famosas: Eric Dane, traducido al castellano), del presentado estadounidense Brad Falchuk. La charla, grabada en el mes de noviembre del pasado 2025, duró 50 minutos, y en ella el actor reflexiona sobre su vida, su matrimonio con Rebecca Gayheart y su posición como padre de dos hijas.

"¡Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto!"

"Billie(15) y Georgia(14), estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté", asegura el actor durante la entrevista. "En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, ustedes dos, mamá y yo, en Malibú, Santa Mónica, Hawái, México. Ahora las veo jugando en el océano durante horas, mis pequeñas del agua. Esos días fueron el paraíso".

En sus declaraciones, compartió "cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad", incluyendo la importancia de vivir el presente y enamorarse. "Espero haber demostrado que se puede afrontar cualquier cosa. Se puede afrontar el fin de los días. Se puede afrontar el infierno con dignidad. ¡Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto!". Estos son sus cuatro consejos:

"El presente es todo lo que tenéis. Atesoradlo. Guardad cada instante".

"Enamoraos. No necesariamente de una persona, sino de algo. Encontrad vuestra pasión, vuestra alegría, lo que os hace levantaros por la mañana".

"Escoged a vuestros amigos sabiamente".

"Luchad. Con cada parte de vuestro cuerpo y con dignidad".

Preguntado por qué pensarían sus hijas cuando muriese: "Creo que dirán: mi padre era un tipo reactivo". "Dirían que soy cariñoso, que me gano las simpatías, que soy compasivo y empático y de confianza. Soy un buen padre, sí", afirmó, con una sonrisa dibujada en su rostro.

"Jamás me habré enamorado de otra mujer"

"Para cuando la gente vea esto, jamás me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como lo he hecho de Rebecca. Es la madre de mis hijas", reconoció el actor durante la entrevista de Falchuk. Además, recordó cómo la conoció de forma "orgánica" y "fortuita". "Conocí a Rebecca, me giré hacia su amiga y le dije: ‘Me voy a casar con ella’. ‘Qué va’, me contestó, ‘no va a romper con su prometido, se van a casar, llevan juntos desde los 15 años’. Cuatro años después nos casamos", relata.

Rebecca y Eric contrajeron matrimonio en 2004 y, aunque separaron sus caminos en 2018 y estuvieron a punto de pedir el divorcio en 2025, finalmente se echaron atrás. "Seguimos sintiendo mucho amor", culminó el intérprete.

"Es un problema de dinero"

El actor californiano asumió en la conversación que mucha gente "nunca entenderá" qué significa una enfermedad terminal. Él mismo pudo recaudar fondos para investigar la ELA. "Es un problema de dinero. Si tuvieran fondos ilimitados para investigar, encontraríamos una solución rápida para esto. Solo hay 31.000 personas con ELA en este país (hay 340 millones de personas en Estados Unidos). Es difícil entender el concepto de una única vida y de cómo afecta a los demás".

"Todavía no puedo creerme que esto me esté pasando a mí; es raro, ¿sabes? Nunca pensé que este sería el final de mi camino; nunca fue parte de la historia que creé para mí mismo. Nunca pensé que pasaría por algo tan loco y mortal como la ELA", asegura en unas declaraciones también recogidas por El País, en las que también reconoce que sintió pena por sus hijas, por su esposa y por sus amigos.