Lequio estalla contra Mar Flores por sus ataques en su biografía: "Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos"

El pasado siempre vuelve, y si no lo hace por sí mismo, siempre puede haber alguien que lo haga. Esto es lo que ha ocurrido con la historia de Mar Flores y Alessandro Lequio, que ha vuelto a la actualidad debido a la publicación de la autobiografía de la modelo. Se trata de una obra llamada Mar en calma que publica La Esfera de los Libros el 10 de septiembre de 2025.

Antes del lanzamiento, la celebrity concedió una entrevista a Vanity Fair en la que cargó contra dos hombres que le hicieron mucho daño. Uno es Carlo Costanzia, su primer exmarido y padre de su hijo mayor, y el otro fue Alessandro Lequio, con el que tuvo una relación a finales de los 90 del siglo XX y con el que apareció en la cama en una escandalosa portada publicada por la revista Interviú en 1999, dos años después de haber sido tomada.

"La faena para mí es que yo di con dos personas realmente vengativas, crueles, machistas y creo que no estaban en la dirección adecuada de ser buenas personas. La vida te puede ir muy bien si das con las personas adecuadas y puedes ser la persona más discreta del mundo. La más feliz. O te puede ir muy mal si das con una o con dos que te joden la vida", expresó Mar Flores en la entrevista.

Contó además que aquellas fotos, que le acabarían costando su relación con Cayetano Martínez de Irujo, fueron tomadas un fin de semana en Roma cuando estaban juntos. Que ambos estaban solteros en aquel momento, que le pidió a su entonces representante, Kiko Matamoros, que recuperase los negativos, pero que había copias que acabaron en la revista. Habla de venganza de Lequio hacia ella, y recuerda que el escándalo provocado le llevó a la UCI: "Yo solo quería dormir. Sentía que no podía seguir causando tantísimo dolor a mi familia. No pude más. Creía que no merecía seguir viviendo. Quería dormir y dormir y despertar cuando todo esto hubiese pasado. Pero no calculé bien. No quería irme, tenía un hijo y era mis responsabilidad. Solo quería dormir".

Ante todas estas palabras, se produjo una reacción de Alessandro Lequio en el programa de Telecinco Vamos a ver: "Mar Flores no miente, reinvienta. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos. Debe ser agotador, realmente agotador y tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Aquí lo que importante no es lo que hizo Mar Flores, sino por qué se orquestó un contubernio mediático para apuntar contra mí, siendo yo el único soltero en todo aquello".

"En esa relación no era el único soltero, con eso está todo dicho. ¿De repente los dos éramos solteros? Ella no, ella estaba con Fernández Tapias", contó también el italiano. "Nos hicimos las fotos los dos, en la cama. Llevábamos un año de relación, nos hacemos la foto. Mar Flores tiene una imaginación tan activa que perfectamente podría escribir ficción. La pena es que crea que puede escribir una autobiografía.

Esas fotos nos las hicimos nosotras. Las copias las tiene el marido de la hermana de Mar Flores, Kiko Matamoros, que era su representante. Yo no tenía copias. Las tenía el fotógrafo Miguel Temprano. Se me señaló, yo no fui. Yo ya vivía otra vida", señaló el aristócrata. "Esas fotos eran escandalosas porque en dos de ellas tiene un ejemplar del suplemento de Blanco y Negro donde sale una entrevista suya en la que decía que el hombre de su vida era Fernando Fernández Tapias, que se quería casar con él y que era el amor de su vida", añadió.

Lequio pagó a Mar Flores por las fotos

"A mí me sentó fatal que se acabara la relación. Las fotos de Roma se hicieron desde casa de mi madre. Las hizo Miguel Temprano, porque quería que ella rompiese con Fernando Fernández Tapias. Las quería dar a ¡Hola!, pero me daban una cifra importante para meterlas en un cajón y yo lo que quería es que salieran. Se dieron a Diez Minutos por 5 millones. 2,5 millones para los fotógrafos y los otros 2,5 se los di a Mar Flores porque me los exigió", finalizó Lequio muy molesto.