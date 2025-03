Los abogados de Joaquín y Susana emiten un comunicado urgente avisando de acciones legales contra estas personas

Joaquín Sánchez pasa al ataque. El exfutbolista y su mujer, Susana Saborido, han anunciado este lunes que tomarán acciones legales de forma inminente "contra todas aquellas personas que han difundido en los diversos medios de comunicación circunstancias atinentes a la vida privada de nuestros representados". "En concreto, desde las personas y programa que originaron todas las informaciones en una primera instancia hasta todo aquél que haya contribuido a la extensión y/o reproducción de las mismas", añaden.

La pareja se defiende así de la supuesta conversación que Joaquín tuvo con la modelo de Only Fans, Claudia Bavel, a través de Instagram. Conversaciones picantes que acabaron haciéndose públicas por una supuesta filtración. "Si te apetece una copita me la tomo. Estoy en el Hotel Colonial", le escribió él en 2023 durante un viaje en Barcelona. Finalmente, ese encuentro no se produjo. Posteriormente, la modelo le envió una foto 'hot' a la que el excapitán del Betis reaccionó así: "Me dejas anonadado". En los últimos días, también ha hablado una mujer que tuvo un supuesto encuentro con él.

La primera información sobre la conversación de Joaquín y Claudia salió en el programa "Ni que fuéramos Sshhh" de TEN, aunque la mayoría de medios y revistas han hablado sobre ello en estos últimos días. "Tales especulaciones e informaciones aludidas han invadido notoriamente la esfera personal y familiar del Sr. Sánchez y de la Sra. Saborido, atentando gravemente contra el derecho fundamental a la intimidad que consagra el art. 18.1 de la Constitución Española, y por ello, procederemos a interponer las correspondientes demandas y/o querellas al objeto de amparar los derechos fundamentales de nuestros representados", señala el comunicado oficial de la pareja.

Susana y Joaquín se conocieron en Sevilla en el 2000 y desde entonces mantienen una relación sentimental. Fruto de su amor son sus dos hijas. Pero no todo parece felicidad. José Saborido, hermano de Susana, aseguró el pasado viernes en un programa de televisión que el matrimonio de ambo es una "farsa". "Hay más momentos entre Joaquín con otras mujeres. Detrás de 20 años de matrimonio se esconden 20 años de mentira", dijo en Telecinco.