Imágenes aéreas: así han quedado los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba)

Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de trenes que tuvo lugar en Ademuz (Córdoba) este domingo por la noche. Además, un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

El siniestro tuvo lugar cuando un tren de Iryo, que cubría la ruta de Málaga a la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, y había salido de la capital andaluza con 317 pasajeros a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a la altura de la entrada de la estación de Adamuz, en Córdoba. Esos coches invadieron la vía contigua, justo cuando, en sentido contrario, un tren Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva, que también acabó descarrilando, fruto del violento impacto con el otro tren.

De hecho, la peor parte de la colisión se la han llevado los dos primeros vagones del Alvia, en el que viajaban 53 de las cerca de 200 personas que iban a bordo. Esas dos unidades cayeron por un talud de cuatro metros. El maquinista del tren de Renfe está entre los muertos.

De momento, se desconocen las causas del accidente y se estima que la investigación tardará varios días o semanas en determinarlas. "Todo sucede en una recta y en un tramo de vía limitado a 250 kilómetros/hora. La velocidad de uno de los trenes era de 205 y el otro, 210. Por tanto, no es un asunto de velocidad. Además, es una vía que impide errores humanos. Tiene que haber sido un fallo del material móvil o de la infraestructura. La vía se había reformado en mayo. Debería estar en óptimas condiciones", ha asegurado este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

La Guardia Civil ha publicado este lunes imágenes aéreas de cómo han quedado los dos trenes afectados. Heredia ha asegurado que los dos primeros vagones del tren Alvia se encontrarían "desintegrados" y con, muy posiblemente, cuerpos todavía atrapados en su interior.

Los trabajos de rescate están siendo muy complicados porque esos dos convoyes son ahora un amasijo de hierros y se encuentran situados en una zona de "acceso muy complicado" tras caer por un terraplén de unos cuatro metros.