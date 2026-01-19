Roberto Brasero señala algo de Groenlandia que a muchos les va a volar la cabeza: "Igual esto te sorprende, o a Donald Trump"

Roberto Brasero, popular 'hombre del tiempo' de Antena 3 y reconocido entre otros galardones con una Antena de Oro, ha hecho una aclaración respecto al verdadero tamaño de Groenlandia que puede sorprender, y mucho, a quienes están acostumbrados a ver esa zona en un mapa.

Brasero hace esa aclaración en un momento en que Estados Unidos ha redoblado la retórica belicista contra Groenlandia, isla ártica dependiente de Copenhague que Washington aspira a controlar aduciendo la creciente presencia de China y Rusia en la región.

"Hay mucho interés por Groenlandia. Pues quizá deberías saber que Groenlandia no es tan grande como aparenta en un mapa. Igual esto te sorprende, o a Donald Trump. Esto pasa con Groenlandia y el resto de zonas al norte de la Tierra", señala Brasero.

El presentador apunta que se debe a que "los mapas que usamos, incluido el que usa Google Maps, no reflejan el tamaño real de estos territorios", sino que "aparecen más grandes de lo que son".

Un sistema que viene del siglo XVI

"¿Por qué? Porque la Tierra es redonda, como sabes, y el mapa que vemos es un mapa plano. ¿Cómo pasan de uno a otro? Hay diversas técnicas basadas en cálculos matemáticos, pero hay una que triunfó: la proyección cilíndrica", explica.

"En el siglo XVI, Gerardo Mercator, un matemático y cartógrafo, se inventó un sistema que es el que se sigue usando actualmente, que básicamente consiste en imaginar una especie de cilindro en el que introduciríamos esa esfera y lo que hay sobre la esfera se proyecta a las paredes del cilindro, de modo que como resultado tendrías una proyección de la esfera sobe un plano", señala Brasero.

Otros países y zonas a los que les sucede igual

Ese sistema, subraya, tiene un problema: "Hacia los extremos, hacia los polos, se va deformando. Y ahí los territorios aparecen más grandes. Fijaos que la Antártida yen el hemisferio norte, en el polo norte, tenemos muchos más territorios y se nota mucho más".

Es algo, destaca Brasero, que pasa con varios territorios: