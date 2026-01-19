Vox rompe negociaciones con el PP en Extremadura un día antes de constituirse la Mesa de la Asamblea

Vox ha roto las negociaciones que mantenía con el PP en Extremadura desde las elecciones que tuvieron lugar en la región el pasado 21 de diciembre. La decisión ha sido adelantada por Canal Extremadura y han confirmado fuentes cercanas.

La ruptura de las conversaciones tiene lugar un día antes de que se constituye la Mesa de la Asamblea.

La actual presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, necesita el apoyo de Vox para poder sacar adelante la investidura. La formación de Abascal ha exigido a cambio de su voto afirmativo el cumplimiento de algunas medidas como eliminar el registro de sanitarios objetores al aborto; la a supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; la derogación de la ley LGTBI o eliminar la ecotasa.

En los últimos días, Abascal también sugirió la opción de que Vox pidiera entrar en el Gobierno con varias consejerías. "Nosotros somos un partido de gobierno. Es más: los españoles nos votan para gobernar. Por tanto, estamos a disposición de que si hay una fuerza que ofrece gobierno, nosotros empezaremos una negociación en serio", dijo la semana pasada el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.