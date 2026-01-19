Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vox rompe negociaciones con el PP en Extremadura un día antes de constituirse la Mesa de la Asamblea
Política
Política

Vox rompe negociaciones con el PP en Extremadura un día antes de constituirse la Mesa de la Asamblea

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente de Vox, Santiago Abascal
El presidente de Vox, Santiago AbascalEuropa Press via Getty Images

Vox ha roto las negociaciones que mantenía con el PP en Extremadura desde las elecciones que tuvieron lugar en la región el pasado 21 de diciembre. La decisión ha sido adelantada por Canal Extremadura y han confirmado fuentes cercanas. 

La ruptura de las conversaciones tiene lugar un día antes de que se constituye la Mesa de la Asamblea. 

La actual presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, necesita el apoyo de Vox para poder sacar adelante la investidura. La formación de Abascal ha exigido a cambio de su voto afirmativo el cumplimiento de algunas medidas como eliminar el registro de sanitarios objetores al aborto; la a supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; la derogación de la ley LGTBI o eliminar la ecotasa. 

En los últimos días, Abascal también sugirió la opción de que Vox pidiera entrar en el Gobierno con varias consejerías. "Nosotros somos un partido de gobierno. Es más: los españoles nos votan para gobernar. Por tanto, estamos a disposición de que si hay una fuerza que ofrece gobierno, nosotros empezaremos una negociación en serio", dijo la semana pasada el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 