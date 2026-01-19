Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El tramo ferroviario entre Adamuz y Villanueva ya registró dos incidencias en junio de 2025
Un fallo en el sistema de señalización y la entrada en contacto de una chapa con los raíles a causa del calentamiento por vibraciones y altas temperaturas. Ambas fueron resueltas.

Antón Parada
Situación en la 'zona cero' del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que acumula cerca de medio centenar de muertos.
Situación en la 'zona cero' del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que acumula cerca de medio centenar de muertos.REUTERS/Susana Vera

Desde que se ha producido el siniestro ferroviario en la tarde del pasado domingo han comenzado a compartirse en redes sociales imágenes de usuarios que advirtieron de grandes vibraciones durante el trayecto de la alta velocidad en la zona donde se ha registrado el descarrilamiento

Este lunes ha trascendido que en el mes de junio del pasado año, hace casi 7 meses, se registraron dos incidencias en el trazado ferroviario a su paso por el municipio de Adamuz (Córdoba), tal y como se recoge en una respuesta escrita y remitida por el Gobierno al Senado a instancias de una pregunta del PP.

En esa comunicación del 18 de junio de 2025 en la Cámara Alta, el Ejecutivo central explicó cómo se resolvieron dos incidencias registradas en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba que se saldó con retrasos en el servicio de AVE

¿En qué consistieron las incidencias resueltas en junio de 2025?

La primera de esas incidencias tuvo lugar en las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, que acabó entrando en contacto con el raíz a raíz de las altas temperaturas y las vibraciones de la propia circulación. 

En este caso, el propio sistema de seguridad actuó ocupando automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su funcionamiento. Posteriormente, el personal especializado de la brigada de desvíos completó la resolución del fallo.

La segunda incidencia tuvo lugar en el sistema de señalización, concretamente a través de un fallo en un componente clave para que este funcione, la tarjeta de relés. En este caso, fue reemplazada por completo por parte del personal en el horario de mantenimiento.

"Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio"

Asimismo, y en la propia respuesta remitida en el Senado, se especificó que el trabajo realizado se saldó con la reanudación del tráfico ferroviario en los dos casos: "Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio en el menor tiempo posible, minimizando las afecciones al tráfico ferroviario y garantizando en todo momento las condiciones de seguridad de la circulación".

¿Qué se sabe hasta ahora del accidente en Adamuz?

  • Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.
  • De momento, el suceso deja al menos 39 muertos y 73 heridos, 24 de ellos graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
  • En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
  • El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
  • El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
  • La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura.
  • El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 