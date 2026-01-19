El tramo ferroviario entre Adamuz y Villanueva ya registró dos incidencias en junio de 2025

Situación en la 'zona cero' del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que acumula cerca de medio centenar de muertos.

Desde que se ha producido el siniestro ferroviario en la tarde del pasado domingo han comenzado a compartirse en redes sociales imágenes de usuarios que advirtieron de grandes vibraciones durante el trayecto de la alta velocidad en la zona donde se ha registrado el descarrilamiento.

Este lunes ha trascendido que en el mes de junio del pasado año, hace casi 7 meses, se registraron dos incidencias en el trazado ferroviario a su paso por el municipio de Adamuz (Córdoba), tal y como se recoge en una respuesta escrita y remitida por el Gobierno al Senado a instancias de una pregunta del PP.

En esa comunicación del 18 de junio de 2025 en la Cámara Alta, el Ejecutivo central explicó cómo se resolvieron dos incidencias registradas en el tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba que se saldó con retrasos en el servicio de AVE.

¿En qué consistieron las incidencias resueltas en junio de 2025?

La primera de esas incidencias tuvo lugar en las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, que acabó entrando en contacto con el raíz a raíz de las altas temperaturas y las vibraciones de la propia circulación.

En este caso, el propio sistema de seguridad actuó ocupando automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su funcionamiento. Posteriormente, el personal especializado de la brigada de desvíos completó la resolución del fallo.

La segunda incidencia tuvo lugar en el sistema de señalización, concretamente a través de un fallo en un componente clave para que este funcione, la tarjeta de relés. En este caso, fue reemplazada por completo por parte del personal en el horario de mantenimiento.

"Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio"

Asimismo, y en la propia respuesta remitida en el Senado, se especificó que el trabajo realizado se saldó con la reanudación del tráfico ferroviario en los dos casos: "Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio en el menor tiempo posible, minimizando las afecciones al tráfico ferroviario y garantizando en todo momento las condiciones de seguridad de la circulación".

¿Qué se sabe hasta ahora del accidente en Adamuz?

Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.

De momento, el suceso deja al menos 39 muertos y 73 heridos, 24 de ellos graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.

En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.

El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.

El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.

La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura.

El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.