Cómo hacer el 'Toasty makeup', la tendencia de maquillaje efecto buena cara viral este otoño
Popularizada por 'celebrities' como Hailey Bieber, la clave es conseguir calidez y luminosidad en el rostro. 

Hailey Bieber, en una imagen en la Gala met.Getty Images

El otoño ya está aquí y con él las nuevas tendencias para hacer el cambio de armario en las que un año más hay un protagonista claro: el marrón. Este año estos tonos chocolate, caramelo o tierra no solo estarán presentes en las prendas, sino también en las manicuras o en los looks de maquillaje. 

Sin abandonar el efecto buena cara, esta temporada la tendencia toasty makeup se está posicionado como una de las más virales gracias a celebrities como Hailey Bieber, que ya la han incorporado en su día a día. 

La clave de esta tendencia de maquillaje es conseguir una piel luminosa, de aspecto cálido, utilizando tonos caramelo, tierra o cobre por todo el rostro, especialmente en las mejillas, las sienes y los párpados. El tono de la piel es el aspecto fundamental del toasty makeup, por eso en los labios se apuesta por tonos nude y las cejas y las pestañas no se marcan en exceso. 

Para lograr este maquillaje hay que empezar utilizando base o corrector, o ambos, de la manera que los uses habitualmente, sin darle mayor importancia. Una vez aplicados, llega el momento del bronceador, fundamental para obtener un buen toasty makeup y que hay que utilizar en pómulos y frente de manera generosa. 

También puede aplicarse en los párpados o sustituirse por una sombra de ojos en tono marrón. El colorete también es clave para conseguir este look con efecto buena cara pero es importante desterrar los tonos rosas o melocotones por otros más tirando hacia el marrón o terracota. Además, es importante asegurarse de que sea cálido. 

La mayoría de tutoriales también recomiendan aplicar polvos de sol para subir la luminosidad del maquillaje y sellarlo de la manera habitual para asegurarse de que aguanta todo el día. 

Para completarlo el look, se recomienda utilizar máscara de pestañas y preparar poco las cejas para conseguir un efecto suave y que todo el protagonismo recaiga en el tono de la piel. En cuando al labial, basta con utilizar cualquiera en tono nude con subtono marrón. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
