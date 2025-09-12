Dakota Johnson paraliza la alfombra roja con un 'vestido desnudo' completamente transparente

Dakota Johnson es una de las mujeres más copiadas y aplaudidas de Hollywood por su estilo, pero el último vestido que ha lucido requiere riesgo y agallas. La actriz pisó en la noche del jueves la alfombra roja de la cena de la Fundación Caring for Women del grupo Kering y la paralizó por completo con su look.

La protagonista de Materialistas eligió para ocasión un arriesgado naked dress —vestido desnudo— de Gucci completamente transparente a excepción de unas flores negras salpicadas a lo largo de la prenda y trabajadas con pequeñas lentejuelas, también en negro, que aportan movimiento al vestido.

Dakota Johnson, con su vestido desnudo de Gucci Variety via Getty Images

La prenda va completamente ajustada al cuerpo, con una ligera cola y un cuello subido que remite a la inspiración gótica que Johnson ha lucido ya en múltiples ocasiones.

Las transparencias del vestido dejaban ver el conjunto lencería de la actriz, que eligió una sencilla combinación también en negro para combinar con el estampado de la prenda.

Dakota Johnson, a su llegada a la cena GC Images

Dado que el vestido ya es suficientemente impactante por sí mismo, la actriz ha decidido que el resto del look fuera sencillo, apostando por unas sandalias negras de una tira y cierre de pulsera, prescindiendo de bolso.

Eso sí, de lo que no prescindió Johnson fue de las joyas. La más evidente, un collar de diamantes que colocó por encima del vestido a juego con un gran anillo que lució en su dedo índice. Además, la intérprete eligió unos espectaculares pendientes en lágrima de esmeraldas que completaban el look.

Johnson no dio puntada sin hilo y se recogió el pelo en un moño despeinado y apostó por un maquillaje que centró toda la atención en la mirada, con un smokey eye en negro, labios nude y un ligero toque de colorete.

La lencería llega con fuerza

La tendencia lencera no es novedad en las alfombras rojas, pero este otoño el encaje y la lencería han entrado más fuerte que nunca en las tiendas y, como consecuencia, en los armarios de las españolas.

En la mayoría de firmas, están triunfando los tejidos satinados y tres tipos de prendas concretas: faldas, tops y vestidos. Para evitar que pueda parecer que se trata de un camisón o una combinación para irse a dormir, los expertos recomiendan combinarlo con accesorios potentes y con tejidos como el cuero.

De hecho, una de las combinaciones de la temporada pasa por el vestido satinado con encaje lencero y la chaqueta oversize de cuero, especialmente para la noche.