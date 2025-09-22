De Dakota Johnson a Melania Trump: esta es la única chaqueta que necesitas en el armario este otoño 

Las chaquetas vaqueras y de cuero han sido durante años una prenda fundamental en los armarios durante todo el año, pero especialmente con la bajada de las temperaturas y la llegada del otoño. Esta temporada, sin embargo, una prenda se ha posicionado como la gran estrella de los próximos meses: la chaqueta de ante en tonos marrones.

Esta tendencia no es nueva ya que fue un clásico en los noventa, pero ha vuelto con fuerza después de que firmas como Miu Miu apostaran por ella en uno de sus desfiles del año pasado. Como siempre suele suceder en moda, la chaqueta de ante ha viajado de la pasarela a las tiendas.

El otoño pasado esta prenda ya se dejó ver, pero es ahora cuando se ha convertido en una prenda imprescindible para los próximos meses. Basta con echar un vistazo a las celebrities para darse cuenta de que esta chaqueta ha puesto de acuerdo a todo tipo de personalidades. Desde Dakota Johnson y Kendall Jenner, que la han lucido en las calles, hasta Melania Trump o Kate Middleton, que la vistieron hace unos días en su acto conjunto en Londres.

Dakota Johnson y Anne Hathaway Getty Images

En el caso de la primera dama estadounidense, apostó por un modelo en tono camel y con bolsillos, mientras que Middleton se desmarcó eligiendo una chaqueta corta en verde caqui.

La chaqueta de ante es la protagonista del otoño por el tejido y es un básico en cualquier silueta. Desde estilo bomber como la que ha lucido Hailey Bieber, hasta en versión americana cruzada como Anne Hathaway, que la eligió como pieza principal de su look para grabar un paseo por la ciudad en marrón chocolate, el nuevo negro para esta temporada.

Kate Middleton y Melania Trump Getty Images

La realidad es que hay una chaqueta de ante y un tono de marrón para cada gusto y solo hace falta darse una vuelta por las tiendas para darse cuenta. En el caso de Zara, se puede encontrar desde una blazer con bolsillos en color tostado hasta una bomber oversize en marrón chocolate.

Chaqueta de ante marrón chocolate de Zara ZARA

En Mango, por ejemplo, hay disponibles varios modelos de chaquetas cortas como una en camel con botones delanteros relativamente fina que incluso se puede utilizar a modo de sobrecamisa en estos primeros días de otoño en los que las temperaturas cambian mucho a lo largo de la jornada.

Chaqueta de ante de Mango MANGO

Para las que prefieran cortes más clásicos, en Massimo Dutti hay numerosos ejemplos de modelos de chaqueta corta en diferentes tonos de marrón, desde los más oscuros hasta otros en gamas de beige o incluso con matices en color tierra. Además, en la firma de Inditex también hay varios modelos más largos, de corte recto, que se pueden utilizar a modo de abrigo antes de que llegue el frío.

Dos chaquetas de Massimo Dutti MASSIMO DUTTI

Sobre cómo ponerse este tipo de chaquetas huelga decir que cada uno puede adaptarlas a su estilo pero si se busca una combinación ganadora, conjuntarlas con un vaquero es la opción perfecta para diario.