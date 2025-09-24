Demi Moore revoluciona la semana de la moda con un vestidazo dorado de alto impacto

Era una de las fechas marcadas a fuego en el calendario de las semanas de la moda este septiembre: el debut de Demna Gvasalia en Gucci después de cerrar su etapa en Balenciaga. El diseñador presentó su primera colección en la noche del martes en Milán con Demi Moore como protagonista.

La actriz es la protagonista del corto The Tiger, dirigido por Spike Jonze y Halina Reijn, en el que los personajes lucen las primeras prendas de Demna para la emblemática firma italiana. Junto a Moore aparecen otros intérpretes como Edward Norton, Elliot Page o Alex Consani, arrancando la nueva etapa de Gucci con una propuesta creativa alejada de los desfiles tradicionales.

Moore no es solo la protagonista del corto, sino que también acaparó todos los flashes a su llegada a la presentación de la cinta, a la que también acudieron otras estrellas como Gwyneth Paltrow o la modelo Lila Moss, hija de Kate Moss, todas ataviadas con las nuevas propuestas de la firma.

Demi Moore, este martes en Milán WWD via Getty Images

En el caso de Moore, triunfó con un impactante vestido de lentejuelas doradas, con flores bordadas sobre la prenda. La protagonista de La sustancia lució el vestido, de manga larga, una ligera cola y cuello subido, como si fuera una segunda piel, volviendo locos a los fotógrafos que intentaban captar la llegada de la actriz al evento.

La actriz se bañó en oro para completar el look, eligiendo unos zapatos del mismo tejido que el vestido y con unos motivos bordados similares. Además, a modo de joyas la estrella lució dos grandes anillos, pero prescindió de pendientes para dar todo el protagonismo a la parte superior de la prenda.

Detalle del 'look' de Demi Moore Getty Images

El vestido era lo suficientemente impactante para que el resto del look fuera sencillo, por lo que Moore optó por un maquillaje discreto con labios nude y sombra de ojos en tono rosado. Además, dejó su larga melena negra suelta para cerrar un estilismo para arrancar esta nueva etapa en Gucci con buen pie.