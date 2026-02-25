La historia de Onitsuka Tiger, las icónicas deportivas que vuelven a arrasar en las calles

Hace años ya que las deportivas se convirtieron en un calzado total para el día a día como pueden ser unas botas, unos mocasines o unas bailarinas, por eso las firmas deportivas lanzan cada vez más colecciones casual alejadas de los modelos más técnicos pensados para practicar algún deporte.

En los últimos meses, en las calles han triunfado especialmente deportivas en tonos marrones como las New Balance de ante en este color, además de zapatillas que mezclan la estética deportiva con la silueta de unas bailarinas de ballet como las Speedcat Ballet de Puma.

Muchas mujeres tampoco se han resistido a las Salomon, un calzado destinado tradicionalmente para climas lluviosos o para salir a la montaña, pero que se ha incorporado cada vez más a los looks de diario.

Pero si algo se ha posicionado como la gran tendencia en deportivas en los últimos tiempos es la zapatilla de suela fina, dejando atrás las suelas con plataforma. Aquí es cuando entran en escena Onitsuka Tiger, una firma con ochenta años de historia que ha sabido conquistar a una nueva generación con sus modelos de aire retro.

Deportivas de Onitsuka Tiger en rosa y azul WireImage/ Getty Images

Concretamente, el modelo Mexico 66 es el que está triunfando en las calles y basta con darse un paseo por el centro de cualquier ciudad española para darse cuenta. Este diseño, uno de los más icónicos de la firma, está basado en las siluetas de los años sesenta y las zapatillas de entrenamiento clásicas, dando como resultado un calzado clásico para el día a día.

En este modelo no faltan las clásicas bandas Onitsuka Tiger, que se combinan con diferentes colores en función del tono de la deportiva. Actualmente hay alrededor de una decena de variaciones diferentes del modelo original, además de una pequeña colección metalizada para los más atrevidos.

Eso sí, si hay un color que triunfa actualmente, ese es el amarillo. El mismo que llevaba Uma Thuman en Kill Bill.

La historia casi centenaria de la firma

Las bandas Onitsuka Tiger que caracterizan estas deportivas son las mismas que se pueden encontrar en cualquier modelo de Asics, ya que ambas forman parte de la misma compañía y este elemento de diseño se ha convertido en su seña de identidad.

Kihachiro Onitsuka fundó la firma en Japón en 1949 tras volver de la guerra bajo el nombre de Onitsuka. Años después, la empresa decidió cambiar el nombre después de que su fundador conociera la expresión en latín Anima Sana In Corpore Sano, de la que nació el nombre Asics.

A lo largo de sus casi ochenta años de historia, la firma ha ido evolucionando y lanzando modelos dedicados a diferentes disciplinas, destacando especialmente en el atletismo o el running. En 2002, la compañía decidió lanzar como marca separada Onitsuka Tiger para vender bajo ese nombre los diseños más lifestyle pensados para el día a día. Fue en ese momento cuando se relanzaron una serie de modelos antiguos como las Mexico 66 que vuelven a ser un éxito.