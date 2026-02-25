Un dentista prueba durante cinco días un dentífrico blanqueador y el resultado es claro: "No han cambiado de color, la eficacia es la misma que la de un dentífrico normal"

El café, el tabaco y algunos productos como los colorantes alimenticios, así como tener una mala higiene pueden manchar de forma significativa el esmalte dental, tanto de forma superficial como interna, tal y como explican desde las Clínicas de ortodoncia 'Impress'.

Y, aunque existen algunos dentífricos que prometen en sus anuncios blanquear los dientes, expertos como el dentista Dr. Julien Cardona, Secretario General de Cirujanos Dentistas de Francia, advierten que su duración no es permanente y que, de hecho, su efecto tan solo dura unos cuantos días.

Para demostrarlo, el especialista ha querido hacer un pequeño experimento: probar la pasta de dientes durante casi una semana y demostrar, mediante fotografías, si realmente funcionaba o no. "Haremos la prueba: tomaré una foto hoy, volverá en cinco días y compararemos", afirmó al medio francés TF1.

Tras usarla durante unos días llegó el veredicto. "Podemos concluir claramente que no han cambiado de color, la eficacia es la misma que la de un dentífrico normal", concluyó. La marca de la pasta de dientes que utilizó era Colgate, la cual contactó con el mismo medio citado para puntualizar que su producto sí que es efectivo en algunos casos.

"Esta pasta dental contiene peróxido de hidrógeno, un agente blanqueador cuya eficacia ha sido clíninicamente provada para eliminar años de manchas superficiales de café y té y lograr dientes más blancos", destacó la marca.

De esta forma, tal y como agregó el dentista, aunque este tipo de productos no son capaces de cambiar el color de los dientes, sí que pueden eliminar algunas manchas superficiales. "No actuan sobre el esmalte, y mucho menos sobre la dentina. por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre el color", sentenció.

Prevenir, mejor que curar: algunos trucos para evitar la aparición de manchas en el esmalte

Algunas formas de evitar estas manchas son dejar de fumar, beber agua y enjuagarse la boca de vez en cuando y acudir a un especialista para una revisión y limpieza dental de forma periódica, tal y como recomienda Cardona.

"Primero realizamos un diagnóstico para asegurarnos de que tu boca esté en condiciones, de que no haya anomalías y de que los empastes no estén bien sellados. Esto puede ser peligroso, mal utilizado o en condiciones inadecuadas", advierte.

También sirven de ayuda tratamientos como el blanqueamiento dental profesional, el cual, desde clínicas como la mencionada, permite reducir hasta "cinco tonos el color de tus dientes". Todo en una única sesión y "con resultados profesionales y duraderos".