Luis Tosar no duda cuando le preguntan si es necesario hacer reivindicaciones políticas en los Goya

Barcelona acoge este sábado la Gala de los Goya, que estará conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. La fiesta del cine español promete dejar momentos muy especiales, más allá de los que corresponden a los propios premios.

Es habitual que actores, guionistas y directores de cine aprovechen la visibilidad que les da un evento como este para hacer reivindicaciones, ya sea en clave política, social o económica.

Por esta cuestión le han preguntado a Luis Tosar. El actor gallego, ganador de tres Premios Goya, ha sido muy claro en declaraciones a EFE, donde ha asegurado que "probablemente" sí se produzcan este tipo de reivindicaciones.

"Sería muy raro que hubiese alguna consigna de no subir y decir un poco lo que a uno le apetezca. Entonces, seguramente va a haber pines, y seguramente va a haber temas que se van a tocar", ha avanzado Tosar.

No se puede obviar "lo que pasa en el mundo"

Entre esos temas de actualidad, el intérprete ha puesto de ejemplo "el genocidio de Gaza o la guerra de Ucrania", así como "el tema de ICE". En esta línea, Tosar cree que sería "un poco incoherente que la gente suba y (no) tenga absoluta libertad de expresión para mostrar lo que quiera".

Sobre este punto ha incidido, señalando que sería "un poco raro obviar ciertas cosas que ocurren en el mundo y que evidentemente tienen mucho reflejo precisamente en nuestra industria".

Sobre el cine como industria, Tosar sostiene que ha sido "un espejo de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo y ancho del mundo desde que el cine es cine".

No es la primera vez que el actor gallego se pronuncia en clave política. Respecto a lo que ocurre en España, Tosar ha sido muy contundente al trasladar su opinión, posicionándose abiertamente contra los discursos que propaga la ultraderecha.

Tosar habló de los jóvenes que creen que con Franco "se vivía mejor", dejando una reflexión muy a tener en cuenta. "Tenemos una serie de partidos que están mucho más allá incluso de la ultraderecha, que están reivindicando una figura que ha sido nefasta para nuestra historia, que provocó 40 años de dolor y oscuridad".