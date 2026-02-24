Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Luis Tosar no duda cuando le preguntan si es necesario hacer reivindicaciones políticas en los Goya
Virales
Virales

Luis Tosar no duda cuando le preguntan si es necesario hacer reivindicaciones políticas en los Goya

"Sería extraño obviar lo que pasa en el mundo"

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
El actor Luis Tosar posa en un photocall.
El actor Luis Tosar.Pablo Cuadra (Getty Images)

Barcelona acoge este sábado la Gala de los Goya, que estará conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. La fiesta del cine español promete dejar momentos muy especiales, más allá de los que corresponden a los propios premios. 

Es habitual que actores, guionistas y directores de cine aprovechen la visibilidad que les da un evento como este para hacer reivindicaciones, ya sea en clave política, social o económica

Por esta cuestión le han preguntado a Luis Tosar. El actor gallego, ganador de tres Premios Goya, ha sido muy claro en declaraciones a EFE, donde ha asegurado que "probablemente" sí se produzcan este tipo de reivindicaciones

"Sería muy raro que hubiese alguna consigna de no subir y decir un poco lo que a uno le apetezca. Entonces, seguramente va a haber pines, y seguramente va a haber temas que se van a tocar", ha avanzado Tosar.

No se puede obviar "lo que pasa en el mundo"

Entre esos temas de actualidad, el intérprete ha puesto de ejemplo "el genocidio de Gaza o la guerra de Ucrania", así como "el tema de ICE". En esta línea, Tosar cree que sería "un poco incoherente que la gente suba y (no) tenga absoluta libertad de expresión para mostrar lo que quiera". 

Sobre este punto ha incidido, señalando que sería "un poco raro obviar ciertas cosas que ocurren en el mundo y que evidentemente tienen mucho reflejo precisamente en nuestra industria".

Sobre el cine como industria, Tosar sostiene que ha sido "un espejo de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo y ancho del mundo desde que el cine es cine".

No es la primera vez que el actor gallego se pronuncia en clave política. Respecto a lo que ocurre en España, Tosar ha sido muy contundente al trasladar su opinión, posicionándose abiertamente contra los discursos que propaga la ultraderecha.

Tosar habló de los jóvenes que creen que con Franco "se vivía mejor", dejando una reflexión muy a tener en cuenta. "Tenemos una serie de partidos que están mucho más allá incluso de la ultraderecha, que están reivindicando una figura que ha sido nefasta para nuestra historia, que provocó 40 años de dolor y oscuridad".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales