Ramón Espinar define la trayectoria de Yolanda Díaz en tres reveladoras frases

Yolanda Díaz lo deja. La actual líder de Sumar, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha anunciado en un comunicado que abandona la política y que no será candidata a las elecciones generales de 2027.

En 2023, tras marcar distancias con Pablo Iglesias, Díaz creó la plataforma Sumar en coalición con otros partidos de izquierda y se presentó como candidata a las elecciones generales, obteniendo el 12,33% de los votos y 31 escaños.

Ha explicado la dirigente gallega que dio el paso para encabezar Sumar en 2023 "pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y las trabajadoras de este país". "Dijimos entonces que sin Sumar no habría gobierno de coalición y logramos revalidar un gobierno que todas las encuestas daban por perdido. (...) Seguiré trabajando para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer", ha añadido.

Reacciones políticas

Una decisión política de gran alcance —que llega el mismo día en el que el Gobierno compartirá los documentos clasificados del golpe de Estado del 23-F— y que ha generado numerosas reacciones.

Una de las reacciones más señaladas ha sido la de Ramón Espinar, que ha defendido la gestión de Díaz al frente del ministerio de Trabajo.

"De mi parte, para @Yolanda_Diaz_ solo puede haber agradecimiento. Por defender a los trabajadores, por sostener un espacio político permanentemente agredido desde dentro y fuera y por haber salvado el Gobierno. Rodilla en tierra, compañera. Y no te vayas lejos, que haces falta", ha escrito Ramón Espinar, exdirigente de Sumar.

El liderazgo de la izquierda

Sobre el futuro de la izquierda, que de momento se queda sin un liderazgo que aúne a todos los partidos, Yolanda Díaz ha afirmado que es el momento de "ampliar la democracia y de llenarla de sentido y esperanza".

"Es necesario que esa energía, de la que hoy vemos los primeros detalles, crezca", ha afirmado en referencia a los actos que ha habido ya —Emilio Delgado y Gabriel Rufián— o ese nuevo Sumar que se presentó el pasado sábado junto a IU, Más Madrid y los Comunes.