'Inclasificable': el PP banaliza con la revelación del 23-F tirando de racismo y ataques personales

La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido desclasificar el historial médico del presidente del Gobierno, para criticar la desclasificación de archivos del intento de golpe de estado del 23-F.

En el mismo histórico día en el que la ciudadanía podrá conocer los archivos secretos desclasificados del intento de golpe de Estado del 23-F, la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha estado marcada por los mismos puntos y armas política arrojadizas de siempre, pero utilizando el telón de fondo que brinda la revelación de documentos que se materializa este mediodía.

La formación que lidera la oposición, el Partido Popular, ha empleado la mayor parte de sus intervenciones en reclamar otro tipo de desclasificaciones, banalizando o restando importancia a que se conozcan estos documentos después de 45 años. Al mismo tiempo, entre los ataques al Gobierno, ha vuelto a perder la oportunidad de pronunciarse sobre qué opina de esta desclasificación y si ellos también tomarían medidas similares en caso de estar en gobernar España.

Durante las distintas intervenciones de los populares, han sacado a relucir desde los casos de presunta corrupción del 'caso Koldo' y el 'caso Santos Cerdán', así como asuntos cuyas causas exactas todavía se desconocen, como el gran apagón de abril del año pasado o el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Pero han puesto en el centro de sus críticas la regularización masiva de migrantes, el uso del Falcon, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o, incluso, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha reclamado el historial médico de Pedro Sánchez.

Feijóo: "Desclasifique los presupuestos"

El cara a cara inicial entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición ha comenzado con un Feijóo que le exponía a Sánchez que ya que "ha apostado por la transparencia", le deja como recomendación que "no desista" y "desclasifique los presupuestos", en alusión a la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas.

El líder del PP, no se ha quedado ahí en su repertorio de símiles con la desclasificación, exponiendo que desclasifiquen "los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares", obviando que el Partido Popular facilitó la tramitación de la iniciativa popular que ahora critican a capa y espada, en pleno auge electoral de Vox.

En otra línea, y en referencia a las informaciones de que la Guardia Civil indicó que Adif se llevó restos del accidente ferroviario sin permiso, Feijóo ha propuesto desclasificar "quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz". También ha reclamado conocer "los contratos que han acabado en mordidas", "los papeles del Delcygate", "los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas" así como "quién le financió las primarias".

Cayetana pide "una desclasificación integral del sanchismo" y acaba reclamando el "historial médico" de Sánchez

La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado el momento de mayor indignación de la bancada socialista, después de una intervención en la que el resumen es que ha reclamado "una desclasificación integral del sanchismo". Ha comenzado por ahí, pero ha terminado incluyendo en esta el "historial médico" de Pedro Sánchez, lo que ha llevado al ministro Félix Bolaños a hablar de que ha sobrepasado "la mayor bajeza moral".

"La democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, qué negociaron con Delcy Rodríguez en Barajas, qué motivó la traición del Sáhara, qué hacían de madrugada en Adamuz sustrayendo pruebas y, por supuesto, qué pactaron con Bildu", ha reclamado conocer Álvarez de Toledo.

Posteriormente, la que fue la portavoz parlamentaria del PP con Pablo Casado ha continuado hasta plantear lo siguiente: "¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? ¿Presumen de transparencia? Desclasifiquen su historial médico".

"Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo", ha recriminado Bolaños, quien también le ha espetado que "no hay bulo en el que usted no se revuelque".

Aznar ya abrió camino al PP ayer: "[Es para] desviar la atención de que los terroristas están saliendo"

Por otro lado, pero previa a la sesión de control al Gobierno, otra figura clave en el PP más radical se había pronunciado sobre la desclasificación de los secretos del 23-F. Fue el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ayer tenía presentación en Burgos de su último libro: Orden y libertad.

Aznar considera que la desclasificación es solo una suerte de cortina de humo de Pedro Sánchez para desviar la atención ante la salida de presos de ETA de las cárceles o de los presuntos casos de una corrupción "gigantesca" del PSOE. El exmandatario asegura que al presidente "le importa todo nada" excepto seguir en el poder. El exmandatario ha insistido en que al presidente del Gobierno "le da igual regularizar 3 millones de inmigrantes que levantar el secreto del 23-F".

Le trae "absolutamente sin cuidado", ha apuntado el expresidente que justificó una intervención militar de España en la invasión estadounidense de Irak en la tenencia de armas de destrucción masiva sin contar con prueba alguna. También ha asegurado que Sánchez, al que "le importa toda nada", lo que busca con la desclasificación del 23-F es "desviar la atención de que los terroristas están saliendo de las cárceles del País Vasco".