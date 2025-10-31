Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
De Bad Bunny a Dua Lipa: las deportivas más deseadas
De Bad Bunny a Dua Lipa: las deportivas más deseadas 

Las zapatillas son ya un objeto de deseo de lujo para muchos. 

Uxía Prieto
Dua Lipa, en una imagen de archivoGetty Images

Las deportivas han pasado de ser un calzado únicamente dedicado al deporte ha convertirse en un zapato para cualquier momento y para el día a día. De hecho, se han convertido en un auténtico objeto de deseo para muchos, que bucean en páginas de segunda mano para conseguir modelos ya descatalogados o ediciones limitadas. 

Conscientes de la demanda, las marcas se han volcado en hacer modelos especiales, contando en ocasiones con las ideas de rostros conocidos para intentar conquistar a todavía más potenciales consumidores. 

Precisamente para analizar el impacto de algunas de estas colaboraciones, la tienda multimarca JD Sports ha analizado sus búsquedas en Google y TikTok para descubrir cuáles son las que más triunfan. La primera de la lista no sorprenderá a los aficionados a este calzado ya que se trata de la alianza entre Nike y el rapero Travis Scott.

  Las deportivas Air Jordan 1 Low de Travis Scott para NikeGetty Images

Según el análisis de la revista Forbes, esta colaboración genera al año alrededor de diez millones de dólares y algunos modelos pueden llegar a venderse por tres veces más su precio original en plataformas de segunda mano. La línea que más triunfa es la Jordan 1, con diseños que alcanzan los miles de euros en webs de reventa. El lanzamiento más reciente de la colaboración es el modelo  Air Jordan 1 Low OG 'Fragment x Travis Scott', que se agotó en minutos. 

A Travis Scott lo sigue otro artista que está triunfando en todo el mundo: Bad Bunny. El cantante, que pasará por Madrid con su gira el próximo año, tiene una colaboración con Adidas desde 2020. Su primer lanzamiento con la firma fue el modelo Forum Low, que se agotó al instante y que actualmente puede comprarse en páginas de segunda mano por más de 1.000 dólares. 

En tercer lugar se encuentra la colaboración entre Rosé, una de las integrantes del grupo de kpop BLACKPINK, y PUMA. Se trata de una colección de Speedcat, las zapatillas de se inspiran en el automovilismo y triunfaron a principios de los 2000. Gracias a la colaboración con la artista, el interés en este calzado creción un 511% en búsquedas de Google. 

El listado continúa con el rapero Lil Yachty, que ha lanzado con Nike los modelos Air Force 1 'Lucky Green' y 'Mystic Red', triunfando especialmente en TikTok entre muchos jóvenes de la generación Z. 

  Dua Lipa, con su modelo Speedcat de PumaGetty Images

Cierra la lista en quinta posición Dua Lipa, que sigue triunfando en todas sus facetas. La intérprete de Houdini lanzó en 2021 con Puma la colección Flutur, que ayudó a posicionar la firma entre las clientela femenina. La artista hizo unos primeros diseños siguiendo una estética dosmilera y con una imagen de un mariposa que se viralizó. 

Sus novedades residen en la gama Speedcat, cuyo interés sigue creciendo en búsquedas meses después, habiendo resultado un éxito para la firma. 

