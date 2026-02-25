Pedro Almodóvar opina alto y claro sobre los jóvenes que romantizan el franquismo: "Es un escándalo"

Queda menos de un mes para que Amarga Navidad, la nueva cinta de Pedro Almodóvar llegue a los cines. Este nuevo largometraje del manchego, que contará con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Milena Smit o Aitana Sánchez-Gijón en su reparto en el que también participará Amaia Romero, aborda la pérdida de la madre de la protagonista y la gestión de ese duelo.

La cinta tendrá, como él mismo ha contado y como es habitual en buena parte de su filmografía, un marcado tinte autobiográfico especialmente por los episodios de pánico que hacen que la protagonista se replantee su vida y que vivió el propio director.

El cineasta protagoniza la portada del número de marzo de la edición española de Harper's Bazaar con una entrevista junto a Milena Smit, "chica Almodóvar" desde que participase en sus Madres paralelas en 2021, en una entrevista en la que no se ha cortado, como viene siendo habitual en él, a la hora de hablar y analizar la situación política tanto nacional como internacional.

En su charla, tanto Almodóvar como Smit ponen sobre la mesa esta oleada de "nostalgia" que se vive entre algunos jóvenes que no dudan en defender el franquismo o asegurar que "con Franco se vivía mejor".

"Nunca como ahora la gente joven se está planteando tanto de un modo tan claro la identidad en general, no sólo la identidad como género, sino quién eres en todos los aspectos. Pero, a la vez, hay más fuerzas reaccionarias y muy opuestas a que el cuerpo te pertenezca. Y te pertenece, se pongan como se pongan", señala el cineasta, quien recuerda que el cuerpo "sigue siendo un campo de batalla" y denuncia que todavía haya debates en relación a derechos como el aborto.

"¡A estas alturas se está hablando con nostalgia sobre el aborto! Pero, de verdad, ¿vamos a tener que volver atrás otra vez?", se queja. "Es un escándalo que los chicos jóvenes puedan decir, primeramente, que no saben quién fue Franco", añade.

En este sentido, Smit admite que le asusta cómo este mensaje retrógrado está llegando a los más jóvenes: "Ahora mismo hay adolescentes de 12, 13, 14 y 15 años que dicen que esto con Franco no pasaba. ¿Y tú qué sabrás? ¿Qué sabes tú de Franco?".

""No podemos ser insensibles a las barbaridades que estamos viendo con el ICE en EEUU"

Pero Almodóvar no restringe a España su crítica a la situación actual. "Ahora mismo estamos viviendo un momento mundialmente espantoso y prefiero estar alerta y que me duelan las cosas que veo por televisión a que pasen por mi vida sin afectarme, porque ya haya encontrado comodidad o un tipo de serenidad y confort", sentencia en su entrevista el cineasta, que asegura querer "estar implicado en todo" lo que le rodea.

Ante qué papel pueden tener los ciudadanos en esta circunstancia o el propio cine, Almodóvar asegura que "siempre habrá algo que se pueda hacer" y pide no quedarse impasibles ante situaciones como la represión del ICE por parte del gobierno de Donald Trump en EEUU.

"No podemos ser insensibles a las barbaridades que estamos viendo con el ICE en EEUU. Uno tiene que ser consciente de que el mayor país del mundo, el más poderoso, no está viviendo en una democracia, porque todavía los medios hablan de ‘democracia imperfecta’. ¿¡Qué coño democracia imperfecta!? Es puro fascismo brutal donde impera la ley de la selva, del más fuerte", señala.

El manchego no duda en asegurar que se viven uno de los momentos más "peligrosos" desde que "terminó la dictadura". "Estamos al borde de que todo salte por los aires: EEUU, Rusia, China, la alianza de este hombre [Trump] con otros locos también…", enumera.