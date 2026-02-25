José Mercé habla así de la situación de Andalucía: "Tengo que decirlo y que me digan lo que quieran"

El cantaor jerezano José Mercé fue entrevistado este martes en Canal Sur de cara al día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero, y volvió a elogiar al presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular', Juanma Moreno.

Mercé, que es Hijo Predilecto y Medalla de Andalucía, aseguró que ve a la región "divinamente" hasta el punto de llegar a decir que "hace muchos años que no la veo como está ahora".

De hecho, el cantaor, uno de los más famosos y con una carrera más contrastada a nivel nacional e internacional, afirmó que Andalucía "está creciendo de una forma maravillosa". "Tengo que decirlo y que me digan lo que quieran", apuntó.

Además, también señaló que le gustan las personas más que las siglas políticas. En ese momento fue cuando elogió a Moreno Bonilla: "Me gustan las personas, yo no soy de ningún partido político, pero sí me gustan las personas que lo hacen bien. Juanma Moreno Bonilla creo que lo está haciendo en este momento muy bien para Andalucía".

"Dicen que hay problemas en la sanidad, pero la realidad no se han dicho nada", remarcó Mercé, justo antes de que la presentadora del espacio, Blanca Rodríguez, le comentara que todo lo que estaba diciendo le iba a acarrear críticas.

El artista fue claro en su respuesta: "Me da igual, soy una persona que le gusta la gente que es válida. No pertenezco ni soy de ningún partido político, pero me parece que con lo que está haciendo Juanma Moreno, Andalucía está creciendo como nunca".

No es la primera vez que lo elogia

El pasado 12 de enero, Mercé ya elogió a Moreno Bonilla durante la presentación de la fundación Andalucía 27, que se había celebrado en el Ateneo de la capital. "Hoy en día tengo que decir que la labor que se está haciendo en Andalucía, ya sabéis... Adoro y quiero mucho a mi Juanma", afirmó.

Mercé lo definió como "muy buena gente" y reconoció que le gusta la "buena gente". "En cuanto salió mayoría absoluta, me perdonaréis todo el mundo, yo no dije PP, dije Juanma Moreno, así lo sentí", añadió, insistiendo en que "es una persona a la que adoro".