La nostalgia por los 2000 ataca de nuevo: vuelven las chaquetas militares que popularizó Kate Moss

Primero fueron los vaqueros de cintura baja y después volvieron tendencias como el chándal de terciopelo, la pinza para el pelo, las chanclas con plataforma o el bolso al hombro estilo baguette que confirmaron que la estética de principios de los 2000 estaba para quedarse.

Ahora ya no se puede decir que simplemente haya vuelto una tendencia concreta, sino que la forma de vestir de aquella época ya se ha integrado por completo en las tiendas y los armarios. ¿La última incorporación? Las chaquetas militares estilo Napoleón que Kate Moss popularizó a mediados de los 2000.

Esta prenda es una reinterpretación de las chaquetas que se lucían en el campo de batalla en el siglo XIX y que se caracterizan por sus hombreras pronunciadas, los múltiples alamares y la botonadura. Habitualmente son de silueta entallada y cortas, aunque sobre las pasarelas se han visto en formato levita.

Estas chaquetas formaron parte del uniforme clave sobre el escenario de estrellas como Michael Jackson durante décadas, pero fue a mediados de los 2000 cuando esta prenda se reinterpretó sobre la pasarela para después estar presente en todas las tiendas. Marcas como Alexander McQueen o Balmain contribuyeron entonces a su éxito, pero fue Kate Moss la que las llevó a la gloria.

Kate Moss, en Glastonbury 2005 Getty Images

De hecho, la foto de la modelo en 2005 en el festival de Glastonbury sigue estando en el moodboard tanto de prescriptoras de estilo como de marcas. En la imagen, Moss lleva la chaqueta con una cazadora de cuero por encima y unos minúsculos shorts, además de un sombrero.

En este renacimiento de la prenda, han sido firmas como McQueen o Dior las que han llevado de nuevo la chaqueta militar a las pasarelas. De hecho, la actriz Greta Lee protagonizó la portada de Vogue luciendo precisamente un modelo de Dior y evidenciando que esta tendencia triunfará en los próximos meses.

Cómo combinar la chaqueta

Firmas de precio medio como The Kooples o AllSaints ya han incorporado la chaqueta a sus catálogos, por lo que siguiendo el recorrido habitual que suelen hacer las prendas en tendencia, es cuestión de tiempo que estos modelos lleguen a Zara, Mango o H&M.

¿Cómo combinarla? Según Vogue, la mejor opción es seguir la estela dosmilera y ponérsela con tejido vaquero como hacía la propia Moss y como propuso la actriz Jenna Ortega en el desfile de Dior, que lució un chaleco napoleónico con una minifalda vaquera.

Eso sí, como recuerda la edición británica de Grazia, esta vez las formas de llevar la chaqueta se están expandiendo y en los próximos meses también veremos cómo la prenda se combina con pantalones de pinzas, faldas lápiz o vestidos de inspiración lencera, otras de las tendencias de la temporada.

