La rutina que puedes seguir en casa para prevenir la caída del pelo en otoño

Ni el cambio de hora, ni la bajada de las temperaturas: para muchas personas una de las principales preocupaciones cuando llega el otoño es la caída del pelo. A pesar de que puede deberse a muchas causas, desde hormonales hasta relacionadas con la alimentación o el estrés, esta caída suele ser más habitual en ciertas épocas del año.

Ante este problema las fórmulas suelen ser las mismas: suplementación para frenar la caída, lociones para el cuero cabelludo o champús para estimular el crecimiento. Sin embargo, no todas las personas necesitan las mismas soluciones y simplemente con introducir buenos hábitos se puede mejor la calidad del cabello en general.

"Cuando una clienta me consulta en esta época del año preocupada por una mayor pérdida de cabello, siempre le explico que se trata de un proceso normal conocido como efluvio telógeno, una fase natural del ciclo capilar", explica el peluquero y estilista freelance José Valero.

En esta fase el cabello entra en una fase de reposo que provoca pérdida de densidad y que puede ser reversible. "Con unos pasos sencillos y hábitos saludables es posible mantenerlo fuerte, brillante y con menos caída", asegura Valero.

De hecho, el peluquero recomienda seguir una rutina fácil de aplicar en casa para mantener el cabello cuidado sin tener que recurrir a soluciones más complejas. Según el estilista, el primer paso fundamental es la exfoliación. "Así como la piel del rostro necesita una exfoliación profunda, el cuero cabelludo también. Lo ideal es hacerlo cada dos semanas para purificar los poros, oxigenar la raíz y preparar el terreno para un crecimiento saludable", recomienda.

Un hombre lavándose el pelo Getty Images

El segundo paso que se puede incorporar en la rutina diaria es un masaje. "Recomiendo hacerlo con una loción capilar que estimule el flujo sanguíneo", apunta Valero, que también aconseja fijarse en el tipo de champú que se aplica en el cabello. "Es aconsejable elegir uno fortalecedor, libre de sulfatos agresivos, con ingredientes hidratantes que respeten el equilibrio del cuero cabelludo", defiende el peluquero.

Además de estos hábitos y productos específicos, el estilista recuerda que no hay cabello sano sin una alimentación adecuada. Concretamente, es imprescindible consumir alimentos ricos en hierro y zinc, además de asegurarse de que incorporamos a la dieta fuentes de omega-3 y de beber el agua suficiente para mantener el pelo "saludable y fuerte".

"La caída estacional en otoño no debe ser motivo de alarma", recuerda y tranquiliza el peluquero que recomienda, si fuera necesario, consultar con tu estilista de confianza para utilizar tratamientos y productos de manera adecuada para cada tipo de cabello. "La constancia es la clave", añade Valero. Mantener los cuidados durante todo el año ayuda a que cuando llegue una etapa de caída el cabello esté preparado.