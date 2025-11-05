Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los 'eyeliners' multicolor virales en TikTok que se agotan en horas y son perfectos para Navidad
Los 'eyeliners' multicolor virales en TikTok que se agotan en horas y son perfectos para Navidad

Son la novedad de Sephora Collection. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Imagen de cuatro eyeliners de colores diferentes de Sephora
Los eyeliners virales de SephoraSEPHORA

Aunque parece el otoño acaba de instalarse en nuestras vidas, las fiestas están a la vuelta de la esquina y con ellas, los maquillajes se vuelven más coloridos, con paletas de sombras metalizadas y eyeliners en colores atrevidos como el cobalto o el verde. En este contexto está triunfando el Eyeliner retráctil multicromático, la última novedad de Sephora Collection que ha conseguido viralizarse en TikTok. 

Se trata de un lápiz de ojos de textura cremosa y efecto metalizado que cambia de color en función de la luz que se refleje. El producto, que cuesta doce euros, está disponible en cuatro colores. 

  • Red Solstice: del rojo al bronce pasando por el naranja.
  • Green Aurora: del verde al azul pasando por el turquesa.
  • Astral Pink: del rosa al verde pasando por el dorado.
  • Celestial Blue: del azul al ciruela pasando por el violeta. 

Tanto el tono Red Solstice como el Green Aurora se han agotado ya en la web de Sephora debido al éxito de este producto en redes sociales. De hecho, el delineador en verde es complicado de encontrar incluso en tiendas físicas. 

El precio y la potencia del pigmento no son únicamente parte de los motivos de su éxito, sino también la facilidad para utilizarlo. El eyeliner se desliza fácilmente por la fórmula cremosa y es sencillo de difuminar si así se desea para crear algún efecto ahumado o incluso utilizarlo como sombra. El producto es vegano y waterproof, por lo que aguanta perfectamente sobre el rostro hasta doce horas, aguantando la humedad o el sudor.

La mayoría de usuarias que los han probado destacan de este lápiz que ayuda a resaltar el color de los ojos y recomiendan jugar con un modelo u otro en función del tono de cada uno, además de la forma del ojo o de la ceja. 

Si quieres probar alguno de los colores agotados, lo más recomendable es prestar atención a la web para hacerte con uno en cuanto vuelvan y tenerlo preparado para brillar en Navidad como la mismísima Mariah Carey. 

