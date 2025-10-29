Qué es y cómo se consigue la manicura celestial, la tendencia más divina de la temporada

Sobre manicuras hay gustos para todos los colores, pero este otoño se llevan las uñas cortas y con tonos neutros o incluso naturales, simplemente bien pulidas y con un ligero brillo. Por eso no es de extrañar que la conocida como Angel mani se haya popularizado como una opción una de las mejores opciones para llevar una manicura sencilla pero con un toque extra.

La bautizó así Tom Bachik, manicurista de Selena Gómez, cuando preparó sus uñas para su boda con Benny Blanco hace unas semanas. "No se trata solo de un tono nude más, sino de capturar esa luz suave, casi espiritual, que hace que las manos parezcan tocadas por un halo", destacan los expertos de Masglo.

Pero, ¿en qué consiste esta manicura que sigue la tendencia celestial? Se trata de conseguir que las uñas tengan un color nude pero con un ligerísimo brillo por encima que se desmarca de las glazed nails que han triunfado en los últimos años.

Esta manicura es más sutil y trata de conseguir que cada uña refleje la luz de una manera diferente. "La base es sencilla: una manicura en tonos neutros o rosados muy suaves, ligeramente translúcidos, con un toque de brillo perlado o de polvo cromado", explican desde Masglo.

Dentro de esta tendencia celestial podría incluirse la manicura que luce Rosalía en el videoclip de Berghain, el primer adelanto de su nuevo disco, Lux. En él, la cantante luce unas uñas muy alejadas de las que popularizó durante su etapa de El mal querer, cuando apostaba por uñas larguísimas y muy decoradas.

En esta ocasión, la artista lleva una manicura, uno de los tonos neutros que entrarían dentro de la tendencia Angel mani, pero no son mate sino que están recubiertas probablemente por otra capa que consigue ese efecto algo translúcido y perlado que encaja tanto en este trend celestial como en la estética que está caracterizando por ahora su nuevo disco, con el color blanco como protagonista absoluto.