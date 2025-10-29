Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Qué es y cómo se consigue la manicura celestial, la tendencia más divina de la temporada
Moda y Belleza

Moda y Belleza

Qué es y cómo se consigue la manicura celestial, la tendencia más divina de la temporada

El manicurista de Selena Gómez la ha bautizado como 'Angel mani'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Diferentes colores para manicuraGetty Images

Sobre manicuras hay gustos para todos los colores, pero este otoño se llevan las uñas cortas y con tonos neutros o incluso naturales, simplemente bien pulidas y con un ligero brillo. Por eso no es de extrañar que la conocida como Angel mani se haya popularizado como una opción una de las mejores opciones para llevar una manicura sencilla pero con un toque extra. 

La bautizó así Tom Bachik, manicurista de Selena Gómez, cuando preparó sus uñas para su boda con Benny Blanco hace unas semanas. "No se trata solo de un tono nude más, sino de capturar esa luz suave, casi espiritual, que hace que las manos parezcan tocadas por un halo", destacan los expertos de Masglo. 

Pero, ¿en qué consiste esta manicura que sigue la tendencia celestial? Se trata de conseguir que las uñas tengan un color nude pero con un ligerísimo brillo por encima que se desmarca de las glazed nails que han triunfado en los últimos años. 

Esta manicura es más sutil y trata de conseguir que cada uña refleje la luz de una manera diferente. "La base es sencilla: una manicura en tonos neutros o rosados muy suaves, ligeramente translúcidos, con un toque de brillo perlado o de polvo cromado", explican desde Masglo. 

Dentro de esta tendencia celestial podría incluirse la manicura que luce Rosalía en el videoclip de Berghain, el primer adelanto de su nuevo disco, Lux. En él, la cantante luce unas uñas muy alejadas de las que popularizó durante su etapa de El mal querer, cuando apostaba por uñas larguísimas y muy decoradas. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

En esta ocasión, la artista lleva una manicura, uno de los tonos neutros que entrarían dentro de la tendencia Angel mani, pero no son mate sino que están recubiertas probablemente por otra capa que consigue ese efecto algo translúcido y perlado que encaja tanto en este trend celestial como en la estética que está caracterizando por ahora su nuevo disco, con el color blanco como protagonista absoluto. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco