Rosalía lo dice todo con el vestido que ha elegido para la primera actuación de 'La Perla'
Rosalía lo dice todo con el vestido que ha elegido para la primera actuación de 'La Perla' 

La artista estuvo presentando 'Lux' en el programa de Jimmy Fallon. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, durante la actuación de 'La perla' en Jimmy Fallon
Rosalía, durante la actuación de 'La perla' en Jimmy FallonNBC/GETTY IMAGES

Rosalía continúa promocionando Lux en todo el mundo y este domingo fue el turno de llevar su nuevo trabajo hasta el programa de Jimmy Fallon en Nueva York. Allí dejó con la boca abierta en varios momentos al presentador estadounidense e interpretó por primera vez La Perla en directo igual que hiciera con Reliquia en Los40 Music Awards. 

La canción es uno de los temas que más se están escuchando del disco y un single que muchos están utilizando para dedicárselo a sus ex de la misma forma que lo hace la propia Rosalía. En La Perla, la artista se desahoga y confronta al protagonista con sus deslealtades e infidelidades.

A pesar de que la catalana no se ha pronunciado sobre para quién está escrita la canción, la mayoría de sus fans tienen claro que es un mensaje para Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación de tres años y llegó a estar prometida. 

Durante su actuación de La Perla Rosalía reafirmó todavía más esta teoría, vistiéndose de novia sobre cuatro colchones celestes y blancos emulando el clásico cuento de La princesa y el guisante. Además, la artista lució un minivestido blanco de escote palabra de honor y falda abullonada de Vivienne Westwood con una larga cola de tul. 

Rosalía, con el vestido de novia durante su interpretación de 'La perla' en Jimmy Fallon
  Rosalía, durante su interpretación de 'La perla' en Jimmy FallonNBC/GETTY IMAGES

La elección de Westwood no es casualidad por varios motivos. Rosalía ya ha lucido en numerosas ocasiones tanto piezas de archivo de la fallecida diseñadora como nuevas creaciones de Andreas Kronthaler, nuevo director creativo de la marca. 

Rosalía, acompañada de la orquesta durante la actuación de 'La Perla' en Jimmy Fallon
  Rosalía, acompañada de la orquesta durante la actuaciónNBC/GETTY IMAGES

Además, la elección es especialmente significativa ya que en junio de 2023 la artista fue a El Hormiguero, donde habló largo y tendido sobre su boda con Rauw Alejandro, asegurando que primero tenía que acabar la gira Motomami antes de embarcarse en los preparativos del enlace, pero explicó que tenía algunas ideas sobre su vestido, y que le gustaría llevar un diseño de Vivienne Westwood

No fue la única prenda que lució Rosalía durante su paso por el programa, ya que para la entrevista vistió un diseño blanco de la primera colección de Matthieu Blazy para Chanel. Concretamente, un vestido blanco de tweed ligeramente desflecado que combinó con unos salones negros. 

  Rosalía en 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon.NBC

