Rosalía deja con la boca abierta a Jimmy Fallon con su interpretación de 'La Perla': "Eres un fenómeno"

La catalana visitó 'The Tonight Show' de la NBC para presentar su nuevo disco.

Marina Prats
Rosalía en 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon.NBC

Después de su aplaudido paso por La Revuelta (TVE) y por distintos medios españoles como la Cadena SER, Rosalía continúa con la promoción de Lux a nivel internacional, esta vez visitando el late show estadounidense The Tonight Show con Jimmy Fallon en la NBC.

Antes de comenzar la grabación, la artista ya había congregado a numerosos fans en los alrededores del estudio estadounidense con los que se paró a firmar autógrafos y a hacerse fotos, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que ha alcanzado nada menos que el puesto 4 de Billboard con este trabajo. Pero su paso por el programa dejó con la boca abierta a muchos, incluido al presentador, especialmente tras su interpretación de La Perla.

La catalana interpretó este tema de despecho, uno de los más populares de su último trabajo, que muchos ven como una ristra de indirectas a Rauw Alejandro o algún otro de sus exnovios. Eso sí, tuvo que hacerlo con el pitido de censura de las televisiones estadounidenses con los insultos en "medalla olímpica al más cabrón".

Lo hizo con un vestido blanco asimétrico, tal y como ha acostumbraba a hacer hasta antes de lanzar el disco, como si se tratara de una princesa o ¿una novia? con una enorme cola de tul y corsé de raso del mismo color. 

Comenzó tumbada sobre una montaña de cuatro colchones celestes y blancos, imitando a la reconocida princesa del guisante para posteriormente cantar sentada sobre ellos y bajarse, sacando de debajo de la montaña nada menos que una perla con la que se paseó entre la orquesta de músicos clásicos que tocaban la melodía con base de vals que estructura esta canción. 

Rosalía, en 13 idiomas y Jimmy Fallon, por bulerías

Antes de dejar al público sin palabras con esta actuación, Rosalía ya había recibido los halagos del presentador, especialmente por su capacidad para cantar en los 13 idiomas como lo hace en este Lux. "Cantas de manera auténtica. No sé cómo lo haces. Eres un fenómeno. Con esto, lo has partido", le dijo Fallon.

Durante la entrevista, donde también repasaron su vínculo con la música clásica y su formación instrumental, Rosalía puso a hacer calentamientos y ejercicios vocales al presentador, algo similar a lo que hizo ya con Broncano.

"¿Quieres aprender? Hay canciones más difíciles que otras, pero te puedo enseñar", le dijo Rosalía, que levantó a Fallon para hacer los ejercicios porque "la postura es importante". "Tienes que estar suelto, el cuerpo tiene que estar suelto, y ahora vamos a calentar”, recalcó antes de ponerle a hacer escalas y hacerle cantar hasta en tres ocasiones el estribillo de La Perla.

Pero esta no fue su única "clase", la artista enseñó incluso al presentador a tocar las palmas y le mostró el ritmo de distintos palos flamencos. Fallon alabó la capacidad de Rosalía con las palmas y trató de imitarla con escaso éxito, ante lo que ella trató de enseñarle a marcar el ritmo sobre la mesa. "En Jerez, en Jerez de la Frontera lo hacen genial, precioso. Tienes que ir", dijo la artista sobre la capacidad de tocar las palmas de los jerezanos. De hecho, ya lo dice en Reliquia: "Yo que perdí mis manos en Jerez".

Tras esta primera parte de la entrevista y, antes de la actuación, Rosalía trató de jugar a un juego con Fallon en el que tenía que leer distintas frases disparatadas en español, como "creo que llevas la peluca del revés" o "te huele el aliento a ajo", jugando con la entonación y que Fallon averiguase si se trataba de "seducción, insulto o tontería" con escaso éxito por parte del presentador.

