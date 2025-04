Dar 6.000 pasos al día y dejar el coche un día a la semana. ¿Aceptas el reto?

Decir 'no' a la vida sedentaria es una de las decisiones más importantes que podemos tomar en beneficio de nuestra salud. Y no, no tiene que pasar por apuntarnos al gimnasio, a un grupo de running o a un club de fútbol. Basta con hacer pequeños cambios en nuestras rutinas, como renunciar al coche para los pequeños desplazamientos y habituarse a caminar más.

Aunque el número de pasos diarios que hay que dar para estar saludable y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular sigue siendo discutido por los especialistas, unos aseguran que 10.000 y otros que con 5.000 es suficiente, lo cierto es que apostar por nuestras piernas, no solo beneficia a nuestro organismo, también a nuestro entorno, colaborando a reducir las emisiones de CO2, además del ruido y el consumo de recursos.

Pasos que se transforman en zonas verdes

Con esta filosofía hace diez años, en 2015, Sanitas puso en marcha la iniciativa Healthy Cities, un programa de sostenibilidad que promociona hábitos de vida saludable para mejorar la salud de las personas, al tiempo que contribuye a mejorar la salud de los entornos urbanos en los que vivimos.

Plantación en Córdoba gracias al reto Healthy Cities. SANITAS

En la última edición, la de 2024, esta campaña supuso la donación por parte de Sanitas de 28.000 árboles gracias a los pasos acumulados por los participantes. De estas plantaciones, que ayudan a crear zonas más saludables, se beneficiaron 400.000 personas, vecinos de las ciudades de Córdoba, Melilla, Los Llanos de Aridane (La Palma), Madrid, Zaragoza, Málaga y Valencia.

Resultados Healthy Cities 2024. SANITAS

Por su décimo aniversario, la compañía de servicios de salud, se ha propuesto pasar de largo esas cifras y para ello, además de animar a cumplir el doble reto -caminar 6.000 pasos diarios y dejar el vehículo de combustión en casa un día a la semana-, ha organizado tres marchas solidarias en las que espera la participación de miles de personas. Todos esos pasos dados, en el reto y en las marchas, se transformarán en zonas verdes gracias a la plantación de árboles en diferentes ciudades españolas.

Tres grandes citas saludables

Si te has propuesto cambiar tu estilo de vida, unirte a la iniciativa Healthy Cities, de la que los deportistas Saúl Cravioto y Eva Moral son sus embajadores, puede ser un primer paso. Es sencillo y se puede hacer de dos maneras.

La primera, aceptando el reto del 1 de mayo al 30 de junio: 6.000 pasos al día y dejar el coche en casa un día a la semana. Para ello solo hay que descargarse la app gratuita de Healthy Cities en un dispositivo móvil y vincularlo a una pulsera de actividad o al podómetro del móvil para registrar así el número de pasos dados.

La segunda, participando en una de las Marchas Solidarias que se celebrarán este año: el 26 de abril en Madrid, el 10 de mayo en Bilbao y el 17 de mayo en Zaragoza.

La de Madrid será la más multitudinaria -se prevé que participen 2.000 personas- y tendrá lugar en la Casa de Campo, y cuanto mayor sea el número de personas que la completen, más fondos destinará Sanitas a un proyecto de plantación en la ciudad.

Además, estas marchas iniciales serán un calentamiento, para animar a los ciudadanos a dar 6.000 pasos al día hasta el 30 de junio. Cuantos más participantes se apunten al reto y cumplan con sus 6.000 pasos, más fondos destinará Sanitas a la plantación de zonas verdes en ciudades de nuestro país.

¿Y tú, aceptas el reto? Puedes inscribirte aquí.