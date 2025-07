Justin Timberlake revela que sufre la enfermedad de Lyme: así es la infección, sus síntomas y tratamiento

Billboard via Getty Images

El cantante, productor y artista polifacético Justin Timberlake ha revelado que sufre la enfermedad de Lyme, una infección contraída por la picadura de garrapatas. El músico estadounidense de 44 años ha querido mostrar este jueves su situación en un mensaje donde reconocía haber estado "batallando" con diversos problemas de salud hasta dar con el diagnóstico definitivo.

"No lo cuento para que sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras", explica en sus stories de Instagram.

Timberlake, que en los últimos dos años ha estado embarcado en su gira Forget Tomorrow Tour, asegura que vivir con esta enfermedad "puede ser increíblemente extenuante, tanto mental como físicamente".

De hecho, reconoce que llegó a plantearse pausar la gira. Sin embargo, "la ilusión" por el tour compensó "el estrés" que su cuerpo estaba sintiendo: "No solo me demostré tenacidad mental sino que ahora guardo muchos momentos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré", añade en su Instagram.

"Estaba reticente a hablar sobre esto porque me han educado de manera que este tipo de cosas se guardan para uno mismo. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis problemas para que así no se malinterpreten", agrega en su mensaje, donde no deja claro cuál puede ser su futuro a corto plazo en la música.

Mensaje de Justin Timberlake anunciando su enfermedad

Origen, síntomas, efectos y tratamiento de la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme está causada por la bacteria Borrelia y el principal método de infección entre humanos es a través de la picadura de una garrapata que tenga esta bacteria.

Aunque sus efectos varían en gravedad, la infección puede progresar hasta afectar al corazón, el sistema nervioso y la piel. En los casos más graves, puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.

Al igual que sus efectos, sus síntomas son variables, aunque suelen responder a diversas etapas. En la inicial, se desarrolla un sarpullido entre los primeros 3 y 30 días, detalla la Clínica Mayo. En este estadio inicial pueden sufrirse también episodios de fiebre, dolor de cabeza, fatiga sin causa lógica o rigidez en la articulación donde se ha sufrido la picadura.

A partir de la tercera semana, si la enfermedad va a más, pueden empezar a notarse sarpullidos en otras zonas, dolor desde la espalda hacia abajo, dolor en ojos y párpados con pérdida de agudeza visual, debilidad en manos y pies, así como rigidez severa en el cuello.

La tercera etapa, conocida como 'diseminación tardía', combina síntomas iniciales con otros novedosos, como son la artritis o afecciones severas en la pigmentación e hinchazón de la piel. Son casos más extremos que pueden darse hasta años después de la picadura.

El tratamiento, especialmente en casos de detección temprana, se basa en antibióticos, añade el portal médico MedilinePlus, que detalla la doxiciclina como fármaco ideal. El mismo se administra en un ciclo de 10 días a 4 semanas según el paciente y los síntomas que presente.

Timberlake no es la primera celebridad musical que revela sufrir la enfermedad de Lyme. Colegas y compañeros de escenarios como Justin Bieber o Avril Lavigne también la padecen, como recoge EFE.