La mascarilla del futuro que se probará en España promete ser el invento "más importante de la industria en 30 años"

La mascarilla "del futuro" se probará en España. La Universidad de Ciencias Aplicadas LAB, la Universidad Tecnológica de Lapeenranta-Lahti (LUT) y el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia están realizando un proyecto, que tiene previsto que dure cuatro años, y que permitirá la reutilización de mascarillas faciales.

Una de las ventajas de este modelo, aun en fase de desarrollo, es que se encuentra diseñada para ser transpirable y duradera, lo que permite utilizarse durante periodos de tiempo más largos que los que actualmente se puede, tal y como reflejan en yle.

Y es que, tras la pandemia, muchos profesionales sanitarios comenzaron a quejarse de que llevar las mascarillas durante mucho tiempo les daba dolor de cabeza, lo que llevó a los investigadores a pensar en esta solución, tal y como afirma la experta Susanna Tella de LAB.

Según afirma la mima, quien explica que el proyecto se ha realizado gracias a la financiación del programa de la Comisión Europea, se trata de la primera innovación destacable en el campo de la protección respiratoria en tres décadas. De hecho, la UE se encuentra detrás del 80% de los cinco millones de euros de financiación.

La mascarilla cuenta con tres partes. La parte técnica se encuentra en la zona baja de la cabeza, el aire fluye hacia la parte delantera de la mascarilla a través de los tubos de flujo y la parte de respiración que llega a la cara es de plástico. "De esta manera se pueden ver los movimientos de la boca, lo que ayuda en audición", señala uno de los profesores que lideran la investigación.

Según explican, el aire se filtra mediante un filtro eléctrico y la fuente de alimentación es una batería que se puede recargar. "La apariencia debe ser tal que la mascarilla no asuste al usuario ni al público objetivo, por ejemplo, en el ámbito sanitario", agrega. Se espera que las pruebas de estas mascarillas, que están diseñadas tanto para ciudadanos como para profesionales, se realicen en Finlandia y en España.