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Los científicos coinciden: la testosterona de un padre baja desde el cuarto mes del embarazo de su pareja, y cuanto más baja, más se involucra después con el bebé
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Los científicos coinciden: la testosterona de un padre baja desde el cuarto mes del embarazo de su pareja, y cuanto más baja, más se involucra después con el bebé

Un mecanismo evolutivo que prepara al hombre para cuidar.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Durante mucho tiempo, la paternidad se ha entendido casi exclusivamente como una cuestión cultural: una decisión, una actitud, una forma de implicarse más o menos en la crianza. Pero la ciencia lleva años desmontando esa idea y apuntando a algo más profundo: ser padre también transforma el cuerpo.

Porque no todo empieza cuando nace el bebé. Cada vez más estudios muestran que el proceso arranca antes, incluso durante el embarazo. Cambios hormonales, cerebrales y emocionales empiezan a preparar al padre para un rol que no es solo social, sino también biológico.

Y uno de los datos más llamativos tiene que ver con la testosterona. Lejos de lo que podría pensarse, esta hormona no se mantiene estable, sino que baja. Y no solo eso: cuanto más desciende, mayor es la implicación posterior del padre en el cuidado del bebé.

El cuerpo del padre también cambia (y mucho antes de lo que parece)

Tal y como recoge la información publicada por la BBC en su sección Future, la transición hacia la paternidad empieza antes del nacimiento. No es solo una adaptación emocional: también hay cambios biológicos medibles.

Uno de los más relevantes es la disminución de la testosterona, la principal hormona masculina. Diversos estudios coinciden en que esta bajada puede comenzar ya durante el embarazo de la pareja, concretamente en torno al segundo trimestre.

Y este descenso no es casual. Según los investigadores, forma parte de un mecanismo evolutivo que prepara al hombre para cuidar. “Los niveles de testosterona tienden a disminuir varios meses antes del nacimiento”, aseguran, indicando que esta disminución facilita el vínculo con el futuro bebé.

Menos testosterona, más cuidado

Lejos de ser algo negativo, esta bajada tiene una función clara. La testosterona está asociada, entre otras cosas, a la competitividad o la agresividad. Reducirla ayuda a activar comportamientos más empáticos y protectores.

De hecho, la ciencia ha encontrado una relación directa: cuanto más baja la testosterona en los padres, mayor es su implicación en el cuidado del bebé. Esto se traduce en más atención, más contacto y una mayor participación en tareas cotidianas como alimentar, calmar o jugar con el niño.

Algunos estudios incluso señalan que los padres que experimentan mayores descensos hormonales responden mejor a señales como el llanto del bebé, desarrollando una mayor sensibilidad emocional.

En otras palabras, el cuerpo del futuro padre se adapta biológicamente para facilitar algo que durante años se ha relegado a las mujeres y se ha considerado únicamente una cuestión de voluntad: cuidar.

Un cambio que también afecta al cerebro

El fenómeno no se limita a las hormonas. La paternidad también transforma el cerebro. Investigaciones citadas por la BBC apuntan a cambios en áreas relacionadas con la empatía, la atención y el vínculo afectivo.

Además de la bajada de testosterona, también aumentan otras sustancias como la oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, que refuerza la conexión emocional con el bebé.

Estos cambios empiezan incluso antes del nacimiento, lo que sugiere que la idea tradicional de que el proceso de convertirse en padre, el vínculo paterno, se construye únicamente después del parto queda cada vez más cuestionada.

La disminución de la testosterona no es una pérdida, sino una adaptación. Una forma en la que el cuerpo facilita comportamientos que aumentan las probabilidades de supervivencia y bienestar del bebé y que demuestra que para la paternidad también existe una base biológica mucho más fuerte de lo que se pensaba hasta ahora.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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