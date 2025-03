Un estudio rompe los esquemas a los monitores de gimnasio al comparar la efectividad de la cinta de correr con la caminata al aire libre

El debate sale frecuentemente a la luz: ¿es mejor hacer deporte al aire libre o en un gimnasio?, ¿los beneficios son los mismos?

Ahora, un estudio realizado por investigadores de la Northern Kentucky University en Estados Unidos ha comparado las consecuencias de correr en una sala de ejercicio, donde no llueve y puedes adaptar la máquina a la intensidad y velocidad que quieras, o por el parque, entre árboles y con la carreras de niños y perros.

Pues bien, según esta investigación, caminar o hacer ejercicio al aire libre y tomar un poco de aire fresco puede aumentar el ritmo cardíaco más que caminar en interiores en una cinta de correr, lo que indica un mayor esfuerzo fisiológico.

"El grupo que caminó al aire libre tuvo un aumento en los niveles de energía, mientras que el grupo que caminó en la cinta no mostró cambios. El grupo que caminó en la cinta mostró una disminución significativa de la tensión, pero el grupo que caminó al aire libre no. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en términos de calma, fatiga, emociones positivas y emociones negativas", señalan los autores.

En el estudio participaron 74 estudiantes universitarios que se dividieron en dos grupos: el primero caminó por un sendero pavimentado, llano y al aire libre de 0,6 km; el segundo grupo lo hizo en una cinta mientras observaba un sendero al aire libre simulado.