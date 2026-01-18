Una española que trabaja como profesora en EEUU cuenta lo que le preguntan sus alumnos al ver que no tiene un iPhone: es de traca

Una española que trabaja de profesora en Estados Unidos y conocida en redes sociales como 'Mariquilla' (@mariquilla.terremoto) ha contado lo que le dijo uno de sus alumnos después de que este viera que no tenía un iPhone como teléfono móvil.

Lo ha hecho en un vídeo que ha publicado en TikTok y que ha acumulado miles de visualizaciones, en el que ha contado algunas de las cosas que a los estadounidenses les parece raro, pero que en España sería lo más normal del mundo, producto de una diferencia cultura y social inmensa entre ambos países.

Una de las que ha contado ha sido la increíble obsesión de los estadounidenses con la marca Apple, especialmente con su producto estrella, el iPhone, llegando a ver inusual que alguien tenga otra marca, como el caso de la profesora, que utiliza un Samsung, de la principal empresa rival de Apple.

Un alumno ve que no lleva un iPhone y lo que le suelta es de traca

Tal y como ha contado la docente, la obsesión por estos teléfonos móviles es "brutal". "Llega a tal extremo que a ellos les resulta extraño que haya personas como yo a las que no nos guste iPhone y que prefiramos Samsung, que me caiga ahora la que me tenga que caer", ha relatado.

"Esto llega a tal extremo que a veces mis alumnos me han preguntado: ¿por qué tienes un Samsung? ¿Es que no tienes dinerito para comprarte un iPhone?", ha revelado.

Lo que ven raro en EEUU que en España no

Las diferencias culturales entre diferentes países es algo muy habitual, pero la profesa ha destacado varias que le han llamado la atención durante su experiencia viviendo en EEUU.