Antonio Damasio, neurocientífico: "La inteligencia se aplica mejor a entender lo que somos"
El bienestar está ligado a los vínculos que construimos a lo largo de la vida.

Helena Zarco García
Una chica poniendo una sonrisa falsa.MAKAREVICH NASTIA / Getty Images

La neurociencia se ha convertido en una herramienta clave para descifrar el funcionamiento del sistema nervioso, un entramado extraordinariamente complejo formado por el cerebro, la médula espinal y una red de millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo. 

Además de permitirnos respirar, movernos o mantener el corazón latiendo, también es el responsable de emociones, recuerdos, decisiones y de aquello que solemos llamar identidad, es decir, de la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, interpretamos el mundo que nos rodea y construimos nuestra historia personal a lo largo del tiempo.

Dentro de este campo destaca la figura esencial de Antonio Damasio, neurólogo y neurocientífico portugués, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2005. Sus trabajos han cambiado la forma en la que entendemos el papel de las emociones en la toma de decisiones y en la construcción de la mente humana.

“La inteligencia se aplica mejor a entender lo que somos”

En una reciente entrevista en el pódcast Lo que tú digas, (@lqtdradio) conducido por Álex Fidalgo, Damasio reflexionó sobre qué es lo más inteligente que puede hacer una persona a lo largo de su vida. Su respuesta se aleja de la visión clásica que asocia la inteligencia solo con el éxito académico o profesional.

"Lo primero es tener la posibilidad de entender cómo somos nosotros mismos. Creo que la inteligencia se aplica mejor a entender lo que somos», afirmó. Y añadió que este conocimiento no depende solo de la neurociencia: también la biología, la psicología y otras disciplinas ayudan a explicar quiénes somos y por qué funcionamos como lo hacemos.

Pero para Damasio, la inteligencia no se queda en el plano del autoconocimiento. También implica una dimensión social y ética: "La inteligencia también tiene que ver con la posibilidad de ser bueno para el otro, de preocuparse por los demás y de tener un ‘toma y da’". Desde esta perspectiva, entenderse a uno mismo va de la mano de entender y cuidar a quienes nos rodean.

El amor como pilar de la felicidad

De esa visión surge la frase: "Solo puedes ser muy feliz si tienes a alguien que te ame y si amas a otras personas". Para Damasio, el bienestar no es una experiencia puramente individual. Está profundamente ligado a los vínculos que construimos a lo largo de la vida.

Sus investigaciones han mostrado que las emociones no son un obstáculo para la razón, sino una parte esencial de ella. Las áreas del cerebro que procesan los sentimientos influyen directamente en nuestras decisiones, en la memoria y en el lenguaje. Por eso, cultivar relaciones sanas no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino también nuestra salud cerebral.

