Las bombonas de butano se convierten en uno de los objetos más preciados en la sexta ciudad más poblada de España: "La demanda es muy elevada y cuando se acaban, se acaban"

El clásico reparto de las bombonas de butano ha quedado relegado a un segundo plano en nuestro país. Mientras que en décadas de los 60-70 u 80 era común usar esta fuente de energía en los hogares, actualmente, el gas natural se ha convertido en la opción más escogida en términos de ahorro y comodidad.

No obstante, son alrededor de 8 millones de viviendas en España la que siguen haciendo uso de las bombonas de butano, la mayoría de ellas concentradas en zonas rurales o en regiones y comunidades autónomas con climas templados.

Málaga puede responder a esta última descripción. Sin embargo, las bajas temperaturas que ha registrado la sexta ciudad más grande de España a finales de año hace que la demanda de este recurso energético se haya disparado en las estaciones de servicio de la provincia, tal y como detalla Málaga Hoy.

Problemas para el suministro

De acuerdo al citado medio de comunicación, se están agotando a diario. Fuentes de Repsol consultadas por el diario hacen hincapié en que no hay una escasez de suministro, sino que el problema obedece a esas altas demandas: "Hay clientes que se llevan dos o tres bombonas cuando llegan", subraya, tal y como recoge el rotativo, a lo que añaden: "Hay suministro diario, pero la demanda es muy elevada y se venden todas las bombonas a diario", pero "cuando se acaban, se acaban".

No obstante, la compañía energética traslada sus disculpas afirmando que están haciendo todo lo posible para que cualquier vecino de la ciudad pueda disponer de una bombona en su vivienda.

Por su parte, los trabajadores de las gasolineras de la capital malagueña subrayan que sobre las 1 o 2 de la tarde ya no quedan bombonas, después de que el camión haya hecho el reparto a las 7 u 8 de la mañana. Desde Repsol, siguiendo de nuevo al periódico, no quieren desmentir las afirmaciones de dichos empleados de estaciones de servicio, pero reiteran que "si alguna puede ser que no haya recibido butano, será algo puntual que se solucionará con los días".

Precio de la bombona de butano hoy

Para entender el precio de la bombona de butano, en primer lugar, hay que distinguir entre el mercado regulado y el mercado libre. El coste de este recurso energético regulado lo marca el Gobierno, y en la actualidad se sitúa en 15,46 euros la clásica de 12,5 kg.

Por su parte, las bombonas de butano en el mercado libre no están sujetas a la regulación gubernamental, sino que cada distribuidor establecen sus precios. De este modo, tal y como detalla Repsol en su web, tal y como recogen en su web, estos son los costes aproximados de la compañía: