Intentan entrar al cine con comida y bebida de fuera, les prohíben la entrada y cae una multa inmediata de 12.000 euros

La Dirección General de Consumo del Ayuntamiento de Sevill ha sancionado a Yelmo Cines con 12.000 euros por impedir el acceso a sus salas a clientes que llevaban comida y bebida adquiridas en el exterior, una práctica que las autoridades consideran contraria a la normativa vigente.

La resolución llega tras una denuncia presentada por Facua Andalucía que alertó de que en el cine de la cadena situado en el centro comercial Lagoh, en Sevilla, se estaba aplicando una política de admisión que vulneraba los derechos de los espectadores.

Según ha informado Facua, la sanción se basa en la comisión de una infracción grave contemplada en el artículo 20.9 de la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Este artículo prohíbe expresamente “la utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las disposiciones que lo regulan”.

Facua critica la cuantía de la multa

Las autoridades municipales consideran que negar la entrada a los clientes por llevar alimentos o bebidas compradas fuera del cine no está amparado por la ley y supone un uso indebido del derecho de admisión. En este caso, Yelmo Cines recurrió la sanción, pero el Ayuntamiento de Sevilla ha desestimado el recurso de reposición, por lo que la multa de 12.000 euros se mantiene firme, aunque todavía cabe un posible recurso contencioso-administrativo.

A pesar de la sanción, Facua Andalucía ha mostrado su descontento con el importe impuesto. La organización de consumidores considera que los 12.000 euros son una cifra “ridícula” si se tiene en cuenta que la empresa es reincidente y que la práctica afecta a miles de usuarios.

Más de una ocasión

La federación recuerda que no es la primera vez que Yelmo Cines es señalada por esta conducta. Ya en 2023, Facua denunció a otros cuatro cines de la misma cadena en Andalucía, situados en Algeciras, Jerez de la Frontera, Roquetas de Mar y Almería, por impedir el acceso con comida del exterior.

En 2019, la Junta de Andalucía ya dictaminó que la prohibición de entrar a los cines con comida o bebida comprada fuera era ilegal. En aquel momento, la Delegación del Gobierno en Cádiz, a través del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, llegó incluso a retirar los carteles que informaban de esa restricción en los cines de Algeciras y Jerez.