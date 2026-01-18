Ibai Llanos se pronuncia como pocos sobre si 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' son "las dos Españas"
"Hace cinco años era impensable".
El streamer y creador de contenido Ibai Llanos ha sido uno de los últimos invitados al pódcast de Jordi Wild, The Wild Project, y ha protagonizado una charla de unas tres horas en las que ha hablado de algunos temas de actualidad, pero también de lo que podría ser la próxima Velada del Año.
En un momento de la entrevista, ambos han puesto sobre la mesa la posibilidad de que en el evento participaran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"La gente ya me pide locuras de Donald Trump contra Maduro y Pedro Sánchez contra Feijóo. Habría mucha gente viéndolo. Sería una puta locura", ha razonado, antes de resaltar otro posible combate que a él le gustaría y que ya ha comentado en alguna ocasión: "Pablo Motos contra David Broncano".
"Cuando se lo propuse. Yo no se lo dije personalmente… Yo tengo un conocido que tiene llegada a su equipo y tal. Yo creo que no lo ve ninguno de los dos. Pablo Motos seguro que no y yo creo que Broncano, más que por el espectáculo, que también, es que encima perdería. Pablo Motos hace mucho boxeo", ha contado.
Ibai Llanos ha reconocido que para él "sería espectacular" y que, para intentar hacerlo, se ofreció a ir "mensualmente a vuestro programa y hablamos del proceso", tanto a El Hormiguero como a La Revuelta.
Acto seguido, Jordi Wild le ha preguntado sobre quién cree él que tendría más ganas de pegar al otro. "Yo creo que Pablo Motos, prejuzgándole totalmente. Lo veo más televisivo. De tiburón de la tele. Tele old school", ha contado.
"A ver. Yo estoy dispuesto… Si lo quieren emitir La 1 y Antena 3, que lo hagan. Si se pelean, que lo hagan ello. Bueno, que lo dejen también en mi canal. Es imposible, totalmente", ha defendido el streamer.
Las "dos Españas"
Pero tras hablar de la Velada del Año 6, han puesto sobre la mesa lo que ha ocurrido este último año desde que La Revuelta llegó a TVE, hablando de aquellos que los consideran "las dos Españas".
"Las dos Españas es El Hormiguero y La Resistencia. Es una competencia y una rivalidad que hace cinco años era impensable. Tenía La Resistencia Broncano, pero, al final, en Movistar, como que no…”, ha expuesto Ibai Llanos.
El creador de contenido ha señalado que "a Pablo Motos le toca más los huevos que cuando estaba en Movistar". Y, respecto a las audiencias, ha desvelado que "al principio lo veía mucho, había muchas noticias” sobre quién había ganado a quién.
"Es que pensaba que tendría audiencia mínima. Al final es una cosa muy online en La Resistencia", ha apuntado Wild, antes de que Ibai Llanos reconociera que "lo he petado". "Lo petó loquísimo", ha reconocido el presentador de The Wild Project.