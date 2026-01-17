Físicos y meteorólogos de toda Europa alucinan con lo que podría pasar a finales de enero: esto es lo que dice la AEMET

El año 2026 ha arrancado con temperaturas muy bajas en muchos puntos de España y alguna que otra nevada en el interior peninsular. Pero hay físicos y meteorólogos de diferentes puntos de Europa que tienen la lupa puesta en lo que podría pasar a finales de enero.

Todos comparten la previsión del Global Forecast System (GFS), un modelo numérico de predicción meteorológica, que puso en marcha la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. Y no, lo que aparece en ella no son buenas noticias para los frioleros.

Frío, frío, más que el agua del río

Michael van der Poel es un meteorólogo de Países Bajos, que suele analizar y compartir actualizaciones de los mapas del modelo GFS. Y ha compartido lo que indican los mapas para finales de mes.

Aunque no habla de España, dice que alrededor del 25 de enero, "comienza el verdadero trabajo". "Una perturbación se desplazará hacia el sureste a través de Irlanda. Esto actuará como un caballo de tiro", con temperaturas bajo cero en muchos puntos de Europa.

En un segundo tuit, explica que los modelos del ECMWF y el GFS "coinciden". "La alta presión escandinava está generando perturbaciones en el Mediterráneo a través del Golfo de Vizcaya. Esto impulsará el aire gélido continental, como el frío para el transporte. ¡También es posible que nieve más adelante!", ha detallado.

No ha sido el único en hablar de ello. Hay quien habla de un "increíble escenario de ola de frío en el GFS". "Hemos estado viendo un montón de escenarios descabellados y potencialmente históricos en los modelos meteorológicos últimamente, definitivamente no digo que algo de esta magnitud ocurrirá, pero sin duda estamos entrando en un período MUY interesante para una intrusión de masa de aire siberiano en Europa", ha detallado.

Carlos Virazón, un divulgador de meteorología y físico, también ha mostrado su sorpresa a través de su perfil en la red social X, @globerourdiales. "Pero ¿qué puta locura es esta? Es de las pasadas deterministas GFS 00Z (es decir incluyendo todos los radiosondeos) más salvajes, en cuanto a frío, que he visto en más de 25 años estudiando salidas de modelos numéricos", ha contado.

Pero no han sido los únicos que han reaccionado a esta predicción:

Lo que dice la AEMET

Todavía es un poco pronto para saber el impacto que tendrá. Por ello, en su predicción para las próximas semanas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no ha hablado de este posible cambio meteorológico.

En su última predicción para las próximas semanas, resalta lo siguiente:

La semana del 19 al 25 de enero comenzará con un temporal que provocará lluvias fuertes y persistentes, rachas intensas de viento y mal estado de la mar en el área mediterránea peninsular y Baleares. También habrá nevadas copiosas en el Pirineo a partir de unos 1300-1500 metros.

Para la semana del 26 de enero al 1 de febrero aumenta notablemente la incertidumbre. Con la información actualmente disponible, sería una semana en general con temperaturas propias de la época del año o más bajas de lo normal en entornos montañosos de la Península.

La incertidumbre es todavía mayor para la semana del 2 al 8 de febrero. En principio, podrían continuar las temperaturas en torno al promedio normal en general, con precipitaciones más probables en el tercio norte peninsular y Baleares.

Mientras físicos y meteorólogos siguen pendientes de cómo evoluciona la previsión meteorológica de las próximas semanas y ponen los ojos en los últimos mapas de predicción del GFS, habrá que estar pendiente de las próximas actualizaciones del tiempo.