En Reino Unido se hacen esta pregunta sobre lo que hizo Rosalía un día antes de publicar su nuevo disco

Desde que Rosalía lanzó su nuevo disco el pasado 7 de noviembre, Lux, muchos han sido los analistas, expertos y medios internacionales que han hablado del nuevo trabajo de la artista catalana.

La crítica, en general, ha alagado el nuevo álbum de la cantante española. De hecho, algunos medios de comunicación no han dudado en defender que, pese a que se lanzó el penúltimo mes de 2025, se trataba del disco del año.

Pero desde la revista británica de moda y estilo de vida Dazed han querido resaltar algo que pasó con Rosalía un día antes de que su álbum viera la luz. Algo que está en tendencia entre artistas de todo el mundo: las listening parties (fiestas de escucha).

"¿Por qué las fiestas de escucha están en todas partes ahora mismo?", han cuestionado en el titular, poniendo de ejemplo la que organizó la cantante española un día antes de lanzar Lux.

"Cuando Rosalía invitó a sus fans a un antiguo banco a oscuras en Williamsburg para escuchar Lux por primera vez, el evento se sintió menos como un momento promocional y más como un ritual de arte contemporáneo. Los teléfonos estaban sellados en fundas Yondr. Los invitados se sentaron en bancos blancos casi a oscuras", ha detallado en el artículo.

La revista británica ha detallado, paso a paso, lo que se sintió durante esa experiencia:

"Libre de distracciones".

"La música se pudo experimentar en su forma más pura".

"La concentración compartida del público se convirtió en parte de la actuación".

"La experiencia evocó sesiones de escucha similares que la estrella mundial del pop organizó en Barcelona y Londres, en museos y espacios escultóricos en lugar de clubes o teatros. En lugar de la expectación, llegó algo cada vez más raro en la economía musical actual: la quietud", ha señalado.

Pero también han destacado que Rosalía "no está sola" y que estas listening parties están evolucionando, pasando de "ser solo preestrenos para la industria a ser un pilar fundamental en los lanzamientos de álbumes modernos".

El citado medio ha hablado con Lysette, una fan de la cantante española que asistió al evento un día antes del lanzamiento del disco. "Pudimos ver las reacciones de todos a cada canción. Todas son tan diferentes en este álbum, así que fue realmente especial experimentarlo colectivamente y luego hablar de ello", ha contado.

Los halagos no cesan

En España, hace unos días, la actriz Gemma Cuervo, una de las más queridas en España, protagonizó una escena que no tardó en hacerse viral sobre lo que sintió nada más empezar a escuchar el álbum de la artista catalana. Se emocionó, se llevó las manos a la cabeza y se abrazó junto a Jorge Anegón, fundador y CEO de una agencia de marketing digital, mientras estaban escuchando Sauvignon blanc.

Pero no ha sido la última reacción. El tenor José Manuel Zapata también ha hablado del nuevo trabajo de Rosalía esta misma semana. En el episodio 141 de Pausa, del periódico El Confidencial, ha puesto en valor su disco. "Es como el milagro de los panes y los peces: ¡ha sacado un disco completo!". "Pues en el mundo que vivimos, de mediocridad musical absoluto, pues es, vamos... Ella es Beethoven, como el que dice", ha añadido.