Pensar es elegir la doble vara de medir

Dice Platón en el Teeteto que el pensamiento es el diálogo silencioso que mantiene el alma con ella misma. Ya. Seguro. Querría yo haber visto qué opinaría Platón acerca del pensamiento si hubiera vivido en nuestra época. En la España de 2026. Si tuviera una cuenta en Twitter, —@platon427—. Si fuera espectador habitual de los programas televisivos de actualidad política. Si leyera las columnas de la prensa, en vez de la Teogonía de Hesíodo. Si viviera en Calatayud, en vez de Atenas, y tuviera que decidir a quién votar el próximo 8 de febrero. Si en vez de enfrentarse a Protágoras, Critias o Fedón, se las hubiera tenido que ver en una tertulia radiofónica con Elías Bendodo, Pepa Millán o Félix Bolaños. ¿Diálogo? ¿silencioso? ¿el alma? ¿con ella misma? ¿En serio? ¿De qué vas, Platón?

@platon427 hubiera ido corriendo a borrar el tuit inicial y lo hubiera sustituido por éste otro: “Pensar es elegir cuál es la doble vara de medir que se puede usar para que la conclusión del argumento sea la que conviene a mi bando”. 132 caracteres. Todavía le sobraría medio tuit para añadir: “La conclusión está decidida de antemano y el único criterio para que sea una u otra es la pertenencia a una u otra horda”. Y si el filósofo ahora bilbilitano hubiera tenido el cuajo de abrirse en X una de esas cuentas de pago con marca azul que permiten sobrepasar los 280 caracteres, quizá hubiera terminado su post con el remate: “La calidad de un pensador solo depende de la retórica, la brillantez y el disimulo con los que es capaz de hacer creer que la conclusión no se deriva de unas premisas interesadamente elegidas”

Porque, que nadie lo dude, si la acción que Trump llevó a cabo hace un par de semanas contra Nicolás Maduro la hubiera realizado hace cuarenta años Fidel Castro contra Pinochet, los que ahora hablan de derecho internacional hubieran hablado entonces de la libertad de un pueblo, y los que ahora hablan de la libertad de un pueblo hubieran hablado entonces de derecho internacional. Con precisión matemática. Y si los brutales ataques contra las mujeres que ocurren en regímenes islamistas se cometieran en teocracias fundamentalistas católicas, los que no hablan sobre el tema ni arrastrados por una yunta de bueyes estarían reclamando que fuera portada en todos los periódicos, y los que están reclamando que sea portada en todos los periódicos no hablarían sobre el tema ni arrastrados por una yunta de bueyes.

Al grano, que esta columna no va sobre Maduro ni sobre Irán. Va sobre Julio Iglesias. A lo largo de la semana hemos oído dos posturas al respecto: los que dicen que la presunción de inocencia ha de ser respetada, pero no se puede ignorar el terrible testimonio de esas mujeres; y los que dicen que no se puede ignorar el terrible testimonio de esas mujeres, pero la presunción de inocencia ha de ser respetada. El orden de los factores altera el producto. Y si lo ocurrido con el perpetrador de Hey hubiera ocurrido con… no sé… Bruce Springsteen, los que ponen el pero en la primera oración lo pondrían en la segunda, y los que lo ponen en la segunda lo pondrían en la primera. @platon427 quedaría fuera de (este) juego, como quedó Sócrates en Atenas. Y, como su maestro, seguramente aceptaría gustoso beberse la cicuta.