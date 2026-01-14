Un municipio de 975 habitantes descubre por casualidad que su ayuntamiento no es suyo: "Estamos perplejos"

En España, los ayuntamientos no son propiedad de una persona o de una entidad privada, sino que es del órgano de gobierno o la administración del municipio de quien dependen, perteneciendo por tanto a la esfera pública y a los ciudadanos que lo integran.

El artículo 140 de la Constitución Española, en el título VIII. De la Organización Territorial del Estado, en su Capítulo segundo. De la Administración Local, sostiene que "la constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales".

En estos términos, la legislación de cada país varía, pero lo que ha sucedido en un pueblo de Austria ha llamado mucho la atención.

No es su ayuntamiento

En el municipio de Großriedenthal, en la Baja Austria, una obras de renovación de la oficina municipal revelaron que el ayuntamiento no era realmente el propietario del edificio.

Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde de la localidad, Franz Schneider (ÖVP), al diario Lower Austrian News, quien ha sostenido que es la comunidad escolar la propietaria, tal y como consta en el registro de la propiedad: "Nos quedamos perplejos", ha subrayado.

Las escrituras no mienten

Consultando las escrituras, vieron como en una de 1864 constaba, efectivamente, que dicha oficina municipal es propiedad del "distrito escolar de Großriedenthal" en el catastro. No obstante, dicho distrito no existe en la actualidad, lo que ha sumido al municipio en un dilema que ha puesto en duda todo el proceso de renovación.

Por el momento, lo que se espera es que las obras se retrasen el tiempo necesario para esclarecer todo a raíz del último descubrimiento. El trabajo puede demorarse, y es que, tal y como ha manifestado el propio alcalde del municipio, "no es un proceso sencillo" cambiar las escrituras en el catastro.

Legislación de Austria sobre el Registro de la Propiedad

La legislación en Austria sostiene que el cambio de propiedad en una vivienda en el país se realiza siempre que se haga efectiva la inscripción en el Registro de la Propiedad (Grundbuch), para que después se actualice en el catastro. A la hora de realizar este trámite, se deben seguir estos pasos: