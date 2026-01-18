Los langostinos vencen a los cerdos y a los pollos como los animales más criados del mundo

De todas las especies que el ser humano produce, las gambas y langostinos suponen alrededor el 51% del total de animales vivos que se crían en granjas a nivel mundial, tal y como revela un reciente informa. Según estos datos, publicados por la plataforma Asterisk Mag, la segunda categoría que más se produce serían los pescados en general, con un 22,8% del total. Y, en tercer lugar, están los insectos, que suponen el 18,9% de los animales totales. Lejos, lejísimos, llega el pollo (con un 7,3%) y ya, a años luz, vacuno y cerdo, que supone menos del 1% del total, en términos de 'cabezas de ganado, del mundo.

La clave de este encabezamiento en la producción de las especies como las gambas y langostinos está la acuicultura. Ésta ha experimentado un gran cambio en algo más de medio siglo, ha permitido que nuestra dependencia de la pesca salvaje se vaya reduciendo paulatinamente, ofreciendo soluciones alimenticias –y gastronómicas– que van desde las lubinas y las doradas hasta los mejillones, las ostras o nuestras protagonistas de hoy, las gambas o, mejor dicho, gambas y langostinos.

A todos ellos superan con creces las gambas y los langostinos, como explica Andrés Jiménez Zorrilla, explica en la publicación mencionada el cofundador y presidente del consejo de la organización Shrimp Welfare Project (SWP), es decir, un proyecto por dedicado a preservar la producción de gambas. "Sí, las gambas importan", en favor de esa mejora en la forma en que se producen unos animales fundamentales para el consumo humano". Este experto calcula que ese 51% supone alrededor de 230.000 millones de animales, una cifra gigantesta, si se compara, por ejemplo, con los 790 millones de cerdos, los 4.330 millones de pollos o los 1,5 millones de terneras y vacas. Incluso lejísimos de los 125.000 millones de pescados de acuicultura.

De ese 51%, aunque se producen varias especies, las más habituales son el Litopenaeus vannamei (langostino vannamei) y el Penaeus monodon (langostino tigre), especies que, según este especialista, representan el 90% de las gambas mundiales presentes en granjas.

Este informe también explica la forma en la que se producen a gran escala las gambas, detallando las condiciones en las que se crían y cómo se hace, ya que no hay que olvidar que, aunque parezcan seres que no sienten, pueden padecer un alto índice de sufrimiento según la forma en que se produzcan.