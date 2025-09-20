Un gastroenterólogo de Harvard: los plátanos maduros son malos para el intestino, mejor arándanos

Sourabh Sethi, un gastroenterólogo de California y graduado por la Universidad de Harvard, ha advertido que una de las frutas más populares podría ser perjudicial para la salud gastrointestinal, según ha contado el Mirror. En un vídeo con más de 1,5 millones de visitas en Instagram (@doctor.sethi), clasificó las frutas desde la más beneficiosa hasta la menos beneficiosa para el intestino.

Según este experto, los arándanos son la mejor opción, ya que contienen antocianinas y fibra soluble, que alimentan las bacterias beneficiosas y reducen la inflamación. El kiwi, la granada y las manzanas también ocupan un lugar destacado. Las peras también son beneficiosas porque son ricas en fibra y generan sensación de saciedad, aunque en grandes cantidades pueden causar gases, ha asegurado.

Más abajo en la lista se encuentran los cítricos, el melón y la uva. Estas últimas pueden causar hinchazón y picos de azúcar en sangre debido a su alto contenido de azúcar natural y bajo contenido de fibra.

Esto se debe a que el almidón que contienen se convierte en azúcares simples, que elevan rápidamente el nivel de azúcar en la sangre y proporcionan poco o ningún "combustible" a las bacterias beneficiosas. Esto puede provocar hinchazón y malestar.

Este experto recomienda consumir plátanos ligeramente verdes, ya que contienen almidón resistente, que es fermentado por los microbios intestinales y forma ácidos grasos de cadena corta , beneficiosos para el colon.

Además, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido recuerda la importancia de consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, ya sean frescas, congeladas, secas o enlatadas. Su consumo regular reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer .