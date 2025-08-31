Una enfermera creía que estaba haciendo su deber y ahora está acusada de agredir un paciente

Una enfermera sostiene la mano de un paciente en una imagen de archivo.

Lo que para ella fue simplemente un intento de estar preparada para atender a un paciente, para la justicia se convirtió en un caso de presunto abuso de cargo y violación de la confidencialidad médica.

Maria Vesterby Hoffmann, ex enfermera del Hospital Regional de Viborg, en Dinamarca, compareció el pasado 15 de agosto ante el tribunal de la ciudad acusada de agredir a una paciente y de haber revisado de forma indebida su historial clínico en hasta nueve ocasiones.

Según el medio local Tv2, la ex enfermera defende su inocencia hasta el final: “Simplemente creo que hice mi trabajo lo mejor que pude". Ahora está a la espera del veredicto pero ella confiesa que espera que la absuelvan y "eso significaría que podría respirar aliviada", dice.

El incidente en su primer turno de noche

Hoffmann, de 33 años, había sido contratada en 2023 en el departamento de cirugía ortopédica y apenas llevaba siete turnos de trabajo cuando ocurrió el incidente. Durante su primer turno de noche, recibió junto a sus compañeros el aviso de que un paciente gravemente herido iba a ser ingresado en su sala. Para estar lista, decidió consultar varias veces la historia médica del paciente mientras atendía a otros enfermos.

“Creo que es bueno y necesario que la enfermería esté preparada para saber a qué persona vamos a ayudar”, declaró, añadiendo que las interrupciones propias del turno por atender a otros pacientes, la llevaron a revisar el historial repetidamente. Finalmente, el paciente fue trasladado a otro departamento y nunca llegó a ser tratado por ella.

Despido, denuncia y consecuencias

Pocos días después, la dirección del hospital la citó para una entrevista, tras la cual fue despedida y denunciada a la policía. Según la propia Hoffmann, la situación le puso “el mundo patas arriba”, pues afirmó que nunca recibió una advertencia en el momento de los hechos.

El caso también fue remitido a la Agencia Danesa de Seguridad del Paciente, que evaluó si debía retirarle la autorización para ejercer. Finalmente, según publicó lTV MIDTVEST a junta decidió mantenerla, al no encontrar relación personal entre la enfermera y la paciente ni indicios de exposición mediática indebida.

Testimonios enfrentados

Sin embargo, la vista judicial, del pasado 15 de agosto, dejó en evidencia las contradicciones. Tanto la coordinadora como la mentora de Hoffmann testificaron que, aunque hubo un aviso de un paciente con trauma, nunca estuvo previsto su ingreso en el departamento.

Además, afirmaron que fueron informados de su traslado al Hospital Universitario de Aarhus antes de que la enfermera realizara las últimas consultas y anotaciones en el historial aunque no recuerdan que ella estuviera presente cuando se dio el mensaje.

La mentora declaró que vio a Hoffmann accediendo al registro durante el segundo turno de noche y que llegó a dudar sobre si la acusada conocía las normas del Reglamento General de Protección de Datos. Según relató, terminó informando a la gerencia de lo ocurrido.

Una defensa firme

Hoffmann, por su parte, se mostró convencida de haber actuado correctamente: “Estaba completamente convencida de que este paciente había sido denunciado, y parece que ellos no lo creen en absoluto".

Además, en su defensa añadió: "Si no era un paciente en camino, no entiendo por qué no me lo dijeron. Era completamente nueva y solo quería estar preparada". Tras la audiencia, explicó a TV MIDTVEST que simplemente había intentado cumplir con su deber y lamentó el giro judicial de su caso.

Aunque estaba previsto que el proceso concluyera en un solo día, la complejidad de las declaraciones llevó a prolongar la vista. Finalmente, el tribunal anunció que la resolución se aplazaría hasta el 2 de octubre, dejando a la enfermera y a sus allegados en una larga espera.