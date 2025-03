Una médico advierte de los alimentos categorizados como sanos que empeoran tu alergia

Ya ha empezado la primavera, que la sangre altera, dicen. El buen tiempo parece que se empieza a abrir camino y, ahora que las flores están en su momento de apogeo, el polen, también. Para las personas que padecen alergia, la divulgadora de contenido sobre medicina en TikTok @isabelvinabas, ha elaborado un vídeo.

"Creo que puede ser un buen momento para recordaros qué alimentos pueden empeorar los síntomas de alergia y luego por qué alimentos los podemos sustituir", ha comenzado a decir la experta en el clip. Antes de entrar en materia, ha subrayado su intención de "dejar claro que estos alimentos no quiere decir que no sean sanos, que lo son, sino que en personas que tienen alergia u otras condiciones, como histaminosis, pueden no ser los ideales".

El motivo radica en que "o bien contienen grandes cantidades de histamina, o bien favorece que nuestro cuerpo libere histamina o que no se metabolice bien, empeorando, entre otras cosas, los síntomas de alergia". A continuación, ha procedido a hablar de la histamina.

Según ella, es "la molécula clave y desencadenante de la mayor parte de síntomas asociados a la alergia". Y, a continuación, ha procedido a enumerar qué recomienda no tomar y las alternativas por las que se pueden sustituir.

"Intentad evitar el consumo de alimentos picantes, el consumo de frutas como plátanos y fresas, de verduras como la berenjena y las espinacas", ha dicho. A la lista ha añadido la salsa de soja, cacahuetes, alimentos enlatados y alimentos fermentados. Las sustituciones que ha propuesto son varias.

"Podéis sustituir verduras como la espinaca por el kale y frutos secos, en vez del cacahuete, nueces", ha comenzado a explicar. "Luego, en vez de alimentos enlatados, podéis tomar alimentos congelados", ha apostillado.

Finalmente, ha hablado de cambiar los alimentos fermentados por verduras por alimentos que contribuyan a mejorar la microbiota. La manera en la que lo recomienda pasa por consumir fibra, "no necesariamente alimentos probióticos".