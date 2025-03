Una pedagoga advierte de lo complicado que es detectar altas capacidades en los niños con este trastorno

Detectar cuando un niño tiene altas capacidades intelectuales es difícil, pues solo un 10% de la población las tiene. Sin embargo, esta tarea se vuelve todavía más complicada cuando el menor presenta otra realidad, lo que les convierte, en palabras de María Couso, pedagoga y especialista en neurociencia, en "los grandes olvidados".

El Instituto PAS España (Instituto de la Alta Sensibilidad) lo explica de este modo. "Son aquellas personas que, además de tener una alta capacidad intelectual o un alto potencial cognitivo, tienen también otra realidad que está dificultando la expresión de ese potencial", subraya.

De este modo, detectar cuando un niño tiene altas capacidades se vuelve aún más complicado. "Muchas veces cuesta la detección de las altas capacidades pero, ¿y si lo mezclamos con el TDAH? Ambos conjuntos de características se compensan haciendo que todas las necesidades del niño pasen desapercibidas", explica Couso en un video en Instagram. "No se ven. No se detectan. No se intervienen."

Para explicarlo, la pedagoga utiliza dos vasos. Uno con un líquido rojo (el cual representaría las altas capacidades) y otro con uno azul (que simboliza el TDAH). "La alta capacidad muchas veces no va sola. Se presenta comórbida con otros trastornos del neurodesarrollo, como podría ser un TDAH", subraya antes de mezclar los dos líquidos, que se tornan de color negro después.

"Sucede de esta forma el fenómeno de compensación, y no podríamos ni ver el TDAH ni las altas capacidades", continua en su explicación, demostrando que la doble excepcionalidad puede desviar la atención a las pruebas tanto de un trastorno como de otro. "Así, en el conjunto del grupo, esas necesidades concretas de tu alumnos podrían estar pasando desapercibidas, porque si algo sabemos es que a día de hoy hay una baja detección de las altas capacidades dentro de los grupos heterogéneos de un aula", añade.

Según el Instituto de la Alta Sensibilidad, existen tres subgrupos de doble excepcionalidad: la doble excepcionalidad con neurodivergencia, la doble excepcionalidad con discapacidad física y la doble excepcionalidad con condiciones de salud mental. Además, también cabe la posibilidad de que haya una combinación de varios tipos de doble excepcionalidad, lo que se conoce como excepcionalidad múltiple.