Si tienes problemas con tu pareja, un chatbot podría ser la solución alternativa a las terapias

Un reciente estudio, uno de los primeros ensayos controlados aleatorios sobre el uso de un chatbot de modelo de lenguaje grande (LLM) en el apoyo a las relaciones, muestra que una sola sesión de terapia con el chatbot "Amanda" puede ser tan beneficiosa como un diario basado en evidencia para ayudar en la resolución de conflictos de pareja. El estudio, realizado en colaboración entre la Universidad de Lausana (Suiza) y la Universidad de Roehampton (Reino Unido), ha sido publicado en PLOS Mental Health.

El estudio sugiere que los LLM, como "Amanda", podrían tener el potencial de servir como una alternativa o complemento a la terapia tradicional de conversación. La investigación, liderada por Laura Vowels de la Universidad de Lausana, analizó la efectividad de una única sesión de "Amanda", un chatbot basado en ChatGPT-4, programado para actuar como un terapeuta empático, frente a una tarea breve de escritura en la que los participantes intentaban reflexionar sobre sus problemas.

Los 258 participantes, todos mayores de 18 años, estaban en relaciones románticas y enfrentaban conflictos no abusivos que querían resolver. De estos, 130 interactuaron con Amanda, mientras que 128 realizaron la tarea de escritura. Ambas intervenciones se evaluaron antes, inmediatamente después y dos semanas después de la sesión o tarea.

Los resultados mostraron que tanto los participantes que interactuaron con Amanda como los que realizaron la tarea de escritura evaluaron positivamente su conflicto, su relación y su bienestar, tanto a corto como a mediano plazo, sin diferencias significativas entre los dos grupos.

Sin embargo, los autores reconocen que, dado que el estudio solo evaluó una sesión, no pudieron determinar si el chatbot podría construir una alianza terapéutica a largo plazo, una ventaja potencial de los LLM sobre intervenciones autoguiadas como el ejercicio de escritura. También advierten que podrían estar sobreestimando la eficacia de las intervenciones, ya que los participantes que abandonaron el seguimiento podrían haberlo hecho porque no encontraron útil la intervención.

Vowels concluye que "nuestro estudio demuestra que una sola sesión con Amanda, un chatbot basado en GPT-4, puede mejorar significativamente la satisfacción en las relaciones, la comunicación y el bienestar individual".