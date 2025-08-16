Un estudio investiga cómo se divorcian las parejas de este país europeo: el 86% utiliza el mismo método

Sí... ¿sigo quiriendo? El número de separaciones y divorcios aumentó en 2024 hasta los 86.595 casos, un 8,2% más respecto al año anterior. Esta cifra supera los 80.065 casos de 2023 y los 84.551 de 2024, frente a los 90.582 de 2021, según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE publicada en julio.

Así, durante 2024 se produjeron 86.595 casos de separación y divorcio, lo que supuso un aumento del 8,2% respecto al año anterior y una tasa de 1,8 por cada 1.000 habitantes. Los motivos por los que las personas que habían decidido unir sus vidas se separan son diversos, pero un nuevo estudio ha arrojado luz sobre los motivos que toman las parejas en Grecia.

El profesor de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Nicosia Menelaos Apostolou y el investigador en Psicología y Neurociencia Antonios Kagialis han llevado a cabo una investigación que ha mostrado que las parejas griegas siguen, en especial, tres estrategias diferentes, según ha publicado el medio in.gr.

En una primera parte de la investigación se pidió a 228 adultos de habla griega (122 mujeres y 105 hombres), de unos 30 años, que imaginaran estar en una relación infeliz y describieran cómo la terminarían. Esto dio como resultado 45 formas diferentes de ruptura de pareja.

Mientras, en una segunda parte, participaron 392 personas (185 mujeres, 201 hombres, dos que se autoidentificaron como "otro" y cuatro que no indicaron su género), con una edad promedio de 34 años para las mujeres y 38 para los hombres. Se les preguntó si usarían cada una de las 45 formas de separación y se les evaluó según sus rasgos de personalidad.

Estas 45 formas se agruparon en nueve tácticas: Desprendimiento por frío (distanciamiento gradual), discusión honesta (explicación clara de las razones), desaparición (sin previo aviso), asumir la responsabilidad, reporte de infidelidad o interés en otra persona, propuesta de descanso, oferta de amistad, argumentos a favor de la separación y evitar el contacto cara a cara (por teléfono o mensaje de texto).

El estudio, publicado en la revista científica Personality and Individual Differences, concluye que el 86% de los griegos elige el mismo método de separación: suavizar el golpe con una comunicación abierta, asumiendo la responsabilidad y tratando de que la ruptura sea beneficiosa para las dos partes.

Por su parte, el 24% de los participantes optarían por "tomarse un descanso" para reevaluar sus sentimientos y un 16% evita el conflicto y desaparecer sin avisar de la decisión tomada.

"La mayoría de las personas eligen separarse de una manera que reduzca la tensión emocional", apuntó Apostolou. "La estrategia más común es explicar las razones, asumir cierta responsabilidad y convencer a la otra persona de que es mejor para ambos. Luego viene la sugerencia de romper. La menos común es la evasión total, es decir, desaparecer sin dar explicaciones", agregó.