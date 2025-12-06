Multan a un hombre con 3.901 euros tras llegar a un aeropuerto con artículos de lujo valorados en más de 105.000 euros

Un hombre de 57 años, ciudadano chipriota, fue interceptado por agentes de aduanas en el aeropuerto de Lárnaca tras aterrizar en un vuelo procedente de Suiza. El pasajero había elegido la vía verde, reservada para quienes no transportan bienes sujetos a declaración, lo que despertó sospechas entre los funcionarios al detectar irregularidades durante el control.

Al revisar su equipaje, los agentes encontraron un reloj de lujo y un accesorio de vestir de alto valor económico. Ambos artículos, según la valoración realizada en el mismo aeropuerto, superaban en conjunto los 105.000 euros. La omisión de estos bienes en la declaración aduanera obligó a iniciar de inmediato el procedimiento sancionador.

Como resultado, el viajero tuvo que hacer frente a una multa administrativa de 3.901 euros. A ello se sumó el importe correspondiente a los impuestos y derechos de importación, que se elevó a casi 19.000 euros. Las autoridades recordaron que los productos adquiridos fuera de la Unión Europea deben ser declarados al entrar en Chipre, especialmente cuando se trata de artículos de lujo.

Desde Aduanas señalaron que casos como este demuestran que los controles continúan siendo estrictos, incluso en los accesos destinados a pasajeros sin mercancías declarables. Según los agentes, la cooperación del viajero facilitó el proceso, aunque la sanción se mantuvo de acuerdo con lo que establece la ley.

El incidente sirve de advertencia para quienes viajan con objetos de alto valor: no declarar estos bienes puede acarrear sanciones significativas e incluso llegar a padecer altas multas económicas en caso de llegar a trasportar materiales de los que la aerolínea no tenga constancia y, una vez revisada por las entidades competentes, suponga un precio extra a un viaje de avión.

Las autoridades insisten en que la normativa aduanera tiene como objetivo garantizar la transparencia y proteger los ingresos públicos, y que su cumplimiento es obligatorio para todos los pasajeros.