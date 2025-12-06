Sánchez aprovecha los actos por la Constitución para pedir protección a la salud pública frente a las "privatizaciones" del PP

Otro día de la Constitución con numerosas ausencias en los actos celebrados en el Congreso de los Diputados y con PP y PSOE. Esta vez, sobre todo, a cuenta de la sanidad pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado su protección, como recoge el artículo 43 de la Constitución, frente a "los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo" en las comunidades donde gobierna el PP.

"El artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del PP para llenar su cuenta de resultados", ha dicho Sánchez a su llegada al acto.

Su referencia ha sido directa al audio publicado esta semana por El País en el cual se podía escuchar al CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), pedir a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio de su empresa en "cuatro o cinco millones". Un día después, también se conoció que los directivos que denunciaron internamente estas prácticas fueron despedidos y que el gestor también pidió reutilizar material sanitario de un único uso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y defensora de este modelo de gestión público-privada de la sanidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de “poner en tela de juicio” a los profesionales sanitarios madrileños con sus críticas por este asunto y que no se han detectado irregularidades en el marco de los controles ejecutados por su administración. De hecho, se ha limitado a decir que esto es cosa de una "rencilla" entre directivos y ha pedido que se publique el audio completo que destapó el escándalo. "Animo a comparar los datos de espera del hospital de Torrejón con las de los demás hospitales de otras regiones. Que han aumentado su plantilla, que han aumentado la actividad, que no ha habido quejas hasta el momento, y por eso no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente", ha dicho.

Feijóo, por su parte, ha mantenido su línea discursiva y ha acusado a Pedro Sánchez de presidir el Ejecutivo que más ha atacado la Constitución en sus 47 años de vida. "Nunca ha habido un Gobierno que degradase"tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos", ha dicho.

Fejióo se ha comprometido además a que, si llega al Gobierno, enterrará una época "decadente" de la política española para pasar a una época "restituyente" del texto constitucional. En el 50 aniversario de la carta magna, que se celebrará en 2028, habrá "un gobierno constitucionalista" que "se sienta orgulloso de la Constitución, de defenderla, de practicarla", ha augurado.

Feijóo también se ha referido veladamente a la ausencia de Vox en los actos de celebración y ha dicho que les da igual "quién venga o quién falte", ya que lo importante del día de hoy es decir sí a la Constitución, a la Transición y a sentirse orgulloso de lo hecho y de lo que queda por hacer. No estaba Vox para dar la espalda al Gobierno, pero sí su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, para decir también que es difícil aprobar Presupuestos en territorios como Aragón o Extremadura porque parece que hay "17 PP diferentes". El aragonés Azcón ya ha advertido en el mismo acto que, si no se llega a un acuerdo en una semana, convocará elecciones.

Y en el plano más institucional, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha abogado por adecuar la Constitución a la "diversidad" territorial de España para hacer de ella un texto del siglo XXI, y por incorporar a la misma nuevos derechos y libertades. Y por eso ha insistido en llegar a acuerdos en favor de la ciudadanía, aunque su llamamiento muy probablemente habrá caído en saco roto a la vista del cisma político que se ha advertido en los actos por el cumpleaños de la Carta Magna.

En su intervención en el Salón de pasos perdidos del Congreso, y ante los invitados al acto, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del Senado, Pedro Rollán, y representantes de altas instituciones del Estado, ha repasado algunos de los retos que hay por delante.

"Es imprescindible, ha dicho, responder a la crisis de vivienda, erradicar la violencia contra las mujeres, luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas, así como potenciar las medidas de adaptación al cambio climático.

La presidenta del Congreso ha tenido además palabras de recuerdo a las víctimas de la dana y ha hecho mención a los incendios forestales de este pasado verano.