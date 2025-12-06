Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le piden a Víctor Manuel que defina a Felipe González y usa dos palabras que lo dicen absolutamente TODO
Virales
Virales

Le piden a Víctor Manuel que defina a Felipe González y usa dos palabras que lo dicen absolutamente TODO

El cantante ha estado en 'A vivir' y ha hablado también de Sánchez y de Zapatero. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Victor Manuel en 'A vivir' este sábado.
Victor Manuel en 'A vivir' este sábado.'A vivir'

El cantante Víctor Manuel ha estado en A vivir, en la Cadena SER, y se ha prestado a un juego en el que tenía que definir a los tres presidentes que ha tenido España en sus casi 50 años de democracia. 

Los nombres son, por orden cronológico, Felipe González —que gobernó España del 2 de diciembre de 1982 al 5 de mayo de 1996— José Luis Rodríguez Zapatero —del 17 de abril de 2004 al 21 de diciembre de 2011— y Pedro Sánchez, que empezó su andadura como presidente el 2 de junio de 2018 y que sigue en el cargo. 

"Tengo suficiente", le ha dicho Víctor Manuel al cómico Perez Aznar sobre Felipe González, al que muchos desde la izquierda acusan de haber olvidado los principios del socialismo y estar más cercano a la derecha. "Muy bien jugado", le ha dicho el presentador Javier del Pino a su invitado. 

De Zapatero ha dicho que "todavía tiene cuerda" y de Pedro Sánchez que "tiene cuerda, no se sabe hasta cuándo" pero que lo ve "muy agobiado". De Sánchez ha dicho que es de los presidentes que menos ha visto en persona: "Un par de veces y porque le daban un premio a un amigo mio en Moncloa y eso". 

La bodeguilla de Felipe

Ha salido a colación el tema de la bodeguilla, un espacio que montó Felipe González en la Moncloa durante su mandato. Básicamente era un espacio más acogedor y mundano donde reunirse de forma informal con personalidades de todo tipo. 

Aquí, los viernes por la noche, Felipe González y su esposa, Carmen Romero, organizaban encuentros con representantes de distintos ámbitos sociales, especialmente del mundo cultural para conversar, intercambiar ideas.

Añade Pilar Cernuda que gracias a la bodeguilla, Felipe González podía "conocer de primera mano cómo se respiraba en esos ambientes, cuáles eran los problemas". ¿Y Víctor Manuel la pisó alguna vez?

El cantante le ha contado a Javier del Pino que estuvo una vez pero que ya no existe porque Aznar la quitó para poner una pista de pádel. "Lo destruyó el currutaco y puso una pista de pádel". 

"En aquella bodeguilla, parecerá una tontería, pero coincidimos Ana y yo con Aranguren. Una gente a la que podías escuchar. En vez de escuchar a Felipe escuchabas a Aranguren que tenían más interés", ha señalado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 