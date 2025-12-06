Le piden a Víctor Manuel que defina a Felipe González y usa dos palabras que lo dicen absolutamente TODO

El cantante Víctor Manuel ha estado en A vivir, en la Cadena SER, y se ha prestado a un juego en el que tenía que definir a los tres presidentes que ha tenido España en sus casi 50 años de democracia.

Los nombres son, por orden cronológico, Felipe González —que gobernó España del 2 de diciembre de 1982 al 5 de mayo de 1996— José Luis Rodríguez Zapatero —del 17 de abril de 2004 al 21 de diciembre de 2011— y Pedro Sánchez, que empezó su andadura como presidente el 2 de junio de 2018 y que sigue en el cargo.

"Tengo suficiente", le ha dicho Víctor Manuel al cómico Perez Aznar sobre Felipe González, al que muchos desde la izquierda acusan de haber olvidado los principios del socialismo y estar más cercano a la derecha. "Muy bien jugado", le ha dicho el presentador Javier del Pino a su invitado.

De Zapatero ha dicho que "todavía tiene cuerda" y de Pedro Sánchez que "tiene cuerda, no se sabe hasta cuándo" pero que lo ve "muy agobiado". De Sánchez ha dicho que es de los presidentes que menos ha visto en persona: "Un par de veces y porque le daban un premio a un amigo mio en Moncloa y eso".

La bodeguilla de Felipe

Ha salido a colación el tema de la bodeguilla, un espacio que montó Felipe González en la Moncloa durante su mandato. Básicamente era un espacio más acogedor y mundano donde reunirse de forma informal con personalidades de todo tipo.

Aquí, los viernes por la noche, Felipe González y su esposa, Carmen Romero, organizaban encuentros con representantes de distintos ámbitos sociales, especialmente del mundo cultural para conversar, intercambiar ideas.

Añade Pilar Cernuda que gracias a la bodeguilla, Felipe González podía "conocer de primera mano cómo se respiraba en esos ambientes, cuáles eran los problemas". ¿Y Víctor Manuel la pisó alguna vez?

El cantante le ha contado a Javier del Pino que estuvo una vez pero que ya no existe porque Aznar la quitó para poner una pista de pádel. "Lo destruyó el currutaco y puso una pista de pádel".

"En aquella bodeguilla, parecerá una tontería, pero coincidimos Ana y yo con Aranguren. Una gente a la que podías escuchar. En vez de escuchar a Felipe escuchabas a Aranguren que tenían más interés", ha señalado.